전노민, 또 불륜 연기… '가족관계증명서' 임지은 "환생했으면"→한고은 "20년 만에 만났는데 늙었다고"

MBC 일일드라마 '가족관계증명서' 제작발표회가 2일 오후 서울 상암동 MBC에서 열렸다. 배우 임지은, 한고은이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.2/

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[스포츠조선 정빛 기자] 임지은과 한고은이 특별출연 전노민을 거론했다.

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임지은은 2일 서울 마포 상암 MBC 사옥 골든마우스홀에서 열린 MBC 새 일일드라마 '가족관계증명서' 제작발표회에서 "특별 출연 전노민이 불륜남으로 불꽃 연기를 펼치고 가셨다"라며 "환생신으로 다시 나오셨으면 한다"고 했고, 한고은은 "20년 만에 만났는데 서로 늙었다고 얘기했다"라고 했다.

'가족관계증명서'는 태어난 순간부터 한 가정을 망가뜨린 존재로 낙인찍힌 한 아이와 세상의 날 선 편견과 가혹한 운명에 정면으로 맞서며 스스로의 삶을 되찾아 가는 한 여자의 생존기를 그린 드라마다.

박세영은 극 중 한국화를 전공한 예비 작가 나지니 역을 맡아 극을 이끈다. 세계인이 공감할 수 있는 K-애니메이션 제작을 꿈꾸는 인물로, 화려한 환경 속에서도 쉽게 드러내지 못한 상처를 품고 살아가는 캐릭터다.

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한고은은 한때 대한민국 클래식계를 주름잡았던 국립교향악단 첼리스트이자 나지니의 엄마 나세리 역으로 나온다. "아집과 고집으로 똘똘 뭉친 캐릭터다"라는 한고은은 "이 아이가 어떻게 성장해 나가는지 지켜봐 주시면 감사하겠다"라고 했다.

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명랑하고 밝은 에너지의 소유자 노영주 역에는 배우 임지은이 연기한다. 임지은은 "빼앗기는 여자, 본부인 역할이다. 남편의 배신을 당하지만 무너지지 않는 강인한 여성"이라며 "응원해 달라"고 당부했다.

특별 출연으로 나오는 전노민은 노영주의 본 남편이자, 나세리와 불륜을 저지르는 차민기 역할을 맡았다. 임지은은 "딱 두 달 촬영하고 불꽃 연기를 펼치고 가셨다. 정말 중요한 역할이다. 우스갯소리로 회상신이나 유령이 돼서 다시 나타나면 안 되냐고 하기도 했다"라고 했고, 한고은은 "드라마 '사랑과 야망' 이후 20년 만에 뵙다. 서로 늙었다고 얘기를 많이 했다. 세월 안에서 너무 반가웠다"라고 전했다.

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MBC 새 일일드라마 '가족관계증명서'는 '첫 번째 남자' 후속으로 오는 7월 6일(월) 첫 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com