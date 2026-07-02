[인터뷰②] '맨 끝줄 소년' 최민식 "환갑 나이에 '소년미' 가득한 얼굴? 그저 좋게 봐주신 것"

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 최민식이 '맨 끝줄 소년'을 보고 극찬을 보내준 시청자들에게 감사 인사를 전했다.

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최민식은 2일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "시청자 분들이 과분하게 좋은 말씀을 해주셔서 감사하다"며 "작품의 메시지를 잘 봐주신 것 같다"고 했다.

지난달 26일 공개된 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년'은 실패한 작가이자 국문학과 교수가 강의실 맨 끝줄 소년의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하며 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마로, 장명우 작가가 극본을, '괜찮아 사랑이야', '우리들의 블루스'의 김규태 감독이 연출을 맡았다.

최민식은 열등감과 패배감에 갇힌 괴팍한 국문학과 교수 허문오 역을 맡아 열연을 펼쳤다. 그는 작품 공개 소감에 대해 "많은 분들이 너무 과분하게 좋은 말씀을 해주셔서 '이래도 되나?' 싶었다. 약간 반응이 반반으로 나뉘는 것 같다. 여름에 이런 드라마가 보기 힘들다는 반응도 있고, 반대로 작품의 메시지에 대해 곰곰이 생각해 보게 된다는 반응도 봤다. 사실 저희 작품이 유쾌한 부분이 많은 드라마는 아니니까, 그런 점에서 피로감을 느끼시는 분들도 계셨던 것 같다. 작품을 하는데 열 명이면 열 명의 마음을 어떻게 다 얻을 수 있겠나. 그래도 저희 드라마에 함축돼 있는 이야기를 진지하게 봐주셔서 다행이란 생각이 들었다. 시청자 분들과 그런 점들이 소통이 잘 된 거 같아서 다행이다"고 안도감을 드러냈다.

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특히 "이번 작품에서 소년미가 보였다"는 극찬에 대해선 "그냥 좋게 봐주신 것 같다"고 겸손히 답했다. 그러면서 "어떻게 보면 제 성격에 작품이 좋으면 좋은 거고, 싫으면 싫은 거다. 많은 분들이 저보고 제2의 전성기라고 하시는데, 그런 거에 일희일비 안 한지 오래됐다. 제가 무언가 대단한 깨달음을 얻어서 그런 건 아니고, 어느덧 저도 나이가 환갑이 넘었다 보니 작품을 하는 의미를 되새기게 된다. 저보다 더 선배이신 신구 선생님과 박근형 선생님도 계시고, 지금은 안 계시지만 이순재 선생님을 보며 배움을 얻었다. 저도 슬슬 나이가 더 먹어가면서 앞으로 좋은 작품을 얼마나 더 할 수 있을지 생각하게 된다"고 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com