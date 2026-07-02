넥슨네트웍스, 게임 QA 채용연계형 인턴 모집

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넥슨네트웍스가 게임 QA(품질관리) 전문가를 꿈꾸는 인재 모집에 나선다.

넥슨네트웍스는 2일부터 판교센터 게임 QA 부문 채용연계형 인턴을 모집한다고 밝혔다. 지원서는 오는 12일까지 넥슨컴퍼니 채용 홈페이지를 통해 접수한다. 최종 합격자는 8월 입사해 넥슨네트웍스 판교센터에서 6개월간 인턴으로 근무하며, 근무 평가 결과에 따라 정규직으로 전환된다.

게임에 대한 관심과 직무 역량을 갖춘 지원자라면 누구나 지원할 수 있다. 전형은 서류 심사와 인성검사, 실무진 면접 순으로 진행된다.

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넥슨네트웍스는 넥슨의 게임 운영과 QA를 전담하는 국내 최대 규모의 게임서비스·QA 전문 기업이다. 이번 채용에서는 다양한 게임 환경에서 테스트 케이스를 설계하고 수행하는 것은 물론 테스트 프로세스 고도화와 서비스 안정성 향상을 위한 품질 관리 업무를 맡게 된다.

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인턴 기간에도 정규직과 동일한 수준의 급여와 복지 혜택이 제공된다. 선택적 근로시간제를 비롯해 연간 복지포인트, 재충전 휴가 및 휴가비 지원, 단체상해보험 등 다양한 복지 제도를 운영하고 있다.

신충석 넥슨네트웍스 경영지원실장은 "채용연계형 인턴십은 체계적인 실무 교육을 통해 게임 QA 전문가로 성장하고 정규직 전환까지 이어질 수 있는 프로그램"이라며 "이용자들이 더욱 안정적인 환경에서 게임을 즐길 수 있도록 함께할 열정 있는 인재들의 많은 지원을 기대한다"고 말했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com