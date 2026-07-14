'KT시구 거절 논란' 신지, 입 열었다.."한화 팬이라 고사, 구단과 원만히 합의" [전문]

사진제공=MBN

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 코요태 멤버 신지 측이 KT 시구 거절 논란에 대해 입장을 밝혔다.

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14일 신지 측은 "8월 2일 코요태의 KT 위즈 홈경기 행사 및 신지 씨의 시구에 대해 당사의 입장을 말씀드린다"라며 "당사는 KT 위즈 구단 측으로부터 경기 후 펼쳐지는 코요태의 특별 축하 공연 제안을 먼저 받았으며, 해당 행사를 최종 확정 지었다. 이는 특정 팀의 팬 여부와 상관없이 '가수 코요태'로서 야구장을 찾아주신 모든 관중분께 즐거움을 선사해 드리는 자리이기에 참가가 가능하다고 판단했다"라고 설명했다.

이어 "이후 행사 조율 과정에서 신지 씨 개인에 대한 시구 제안이 추가로 전달됐다. 그러나 평소 한화 이글스의 열성적인 팬임이 널리 알려진 신지 씨가 상대 팀인 KT 위즈의 홈경기 마운드에 올라 시구를 하는 것은, 홈팀 팬분들은 물론 원정팀 팬분들 모두에게 예의가 아니며 정서상 불편함을 드릴 수 있다고 판단하여 시구 제안만을 정중히 고사했다"라고 전했다.

아울러 "다만, 이후 관련 유튜브 콘텐츠가 업로드되는 과정에서 맥락이 충분히 전달되지 못해 의도치 않게 KT 위즈 팬분들께 오해와 불편함을 드리게 됐다"며 "이에 당사와 신지 씨는 KT 위즈 팬 여러분의 우려와 목소리를 겸허히 수용하여, 본 축하 공연 행사 역시 진행하지 않는 방향으로 KT 위즈 구단 측과 원만하게 합의를 마쳤다"라고 밝혔다.

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최근 신지는 자신의 유튜브 채널에서 KT위즈 홈 경기 공연 제안은 수락했으나, "제가 한화 이글스 팬이라 시구까지는 어려울 것 같다고 말씀드렸다"라며 시구 제안은 거절했다고 밝혔다. 이후 신지의 행동을 두고 부적절하고 무례했다는 반응과, 시구 제안은 개인의 선택일 뿐 문제 될 것이 없다는 의견이 맞서며 갑론을박이 이어졌다.

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◆다음은 신지 측 입장 전문

최근 온라인 커뮤니티 등을 통해 확산되고 있는 8월 2일 코요태의 KT 위즈 홈경기 행사 및 신지 씨의 시구에 대해 당사의 입장을 말씀드립니다.

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당사는 KT 위즈 구단 측으로부터 경기 후 펼쳐지는 코요태의 특별 축하 공연 제안을 먼저 받았으며, 해당 행사를 최종 확정 지었습니다. 이는 특정 팀의 팬 여부와 상관없이 '가수 코요태'로서 야구장을 찾아주신 모든 관중분께 즐거움을 선사해 드리는 자리이기에 참가가 가능하다고 판단했습니다.

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이후 행사 조율 과정에서 신지 씨 개인에 대한 시구 제안이 추가로 전달되었습니다.

그러나 평소 한화 이글스의 열성적인 팬임이 널리 알려진 신지 씨가 상대 팀인 KT 위즈의 홈경기 마운드에 올라 시구를 하는 것은, 홈팀 팬분들은 물론 원정팀 팬분들 모두에게 예의가 아니며 정서상 불편함을 드릴 수 있다고 판단하여 시구 제안만을 정중히 고사하였습니다.

다만, 이후 관련 유튜브 콘텐츠가 업로드되는 과정에서 맥락이 충분히 전달되지 못해 의도치 않게 KT 위즈 팬분들께 오해와 불편함을 드리게 되었습니다.

이에 당사와 신지 씨는 KT 위즈 팬 여러분의 우려와 목소리를 겸허히 수용하여, 본 축하 공연 행사 역시 진행하지 않는 방향으로 KT 위즈 구단 측과 원만하게 합의를 마쳤습니다.

향후 당사와 아티스트는 대중 및 팬분들과 소통하는 모든 과정에서 오해가 없도록 보다 세심한 주의를 기울이겠습니다. 코요태와 신지 씨를 아껴주시는 모든 분께 감사의 말씀을 올립니다.

감사합니다.

joyjoy90@sportschosun.com