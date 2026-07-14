'결혼 17년차' 장동건, 고소영♥ 미모에 주접 멘트.."뭘 해도 패완얼"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 장동건이 결혼 17년 차에도 여전한 사랑꾼 면모를 보였다.

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14일 고소영의 유튜브 채널에는 '유명 아이돌도 먹는다는 고소영의 초간단 청담동 샐러드 레시피 최초 공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 고소영은 구독자 10만명 달성을 기념, 지인들과 함께 제작진에게 음식을 대접하는 시간을 가졌다. 고소영은 음식을 맛보며 "나도 이거 집에서 해야겠다. 남편이 엄청 좋아할 것 같다. 우리 신랑은 요리를 해주면 리액션이 좋다"라며 기대감을 드러냈다.

지인은 "(리액션이) 진짜 좋으시다. 형부 장난 아니다. 말을 너무 예쁘게 하신다"라며 맞장구를 쳤고, "한 번은 안경집에서 언니가 안경을 써봤는데, 형부가 '아 역시 패완얼(패션의 완성은 얼굴)인가?'라고 했다"라며 목격담을 전했다.

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고소영은 "언제 그랬냐. 친구들이 있어서 일부러 놀리는 거다"라며 장동건의 애정 표현에 수줍은 반응을 보였다.

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한편 고소영은 지난 2010년 배우 장동건과 결혼, 슬하에 두 자녀를 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com