유지태, 절친 액션배우 사망 후 인생 바뀌었다.."사회복지 공부 시작, 병원 만드는 게 꿈"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 유지태가 절친 액션 배우의 갑작스러운 죽음을 계기로 사회복지 공부를 시작하게 된 사연을 털어놨다.

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14일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '3시간 내내 신나게 떠들고 간 유지태. 짠한형 때 한풀이 하러 옴 *유지태 인생 설명회'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 유지태는 사회복지에 관심을 갖게 된 계기를 묻자 "우리 때는 액션 스쿨이 있어서 액션 배우들과 함께 훈련받으며 동료애가 있었다"고 말문을 열었다.

그는 "나랑 되게 친했던 액션 배우가 있었는데 중국 촬영장에 가서 숙소에 돌아가다가 (차 사고로) 돌아가신 거다"라며 "우린 계약직이고 비정규직이다 보니까 사각지대가 있더라. 그래서 약간 현타가 왔다"며 당시를 떠올렸다.

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이어 "내 친구가 1년 동안 현장에서 굴렀던 사람인데 아무런 보장이 없다는 걸 느끼고 내가 알아야겠다는 생각이 들어서 그때부터 가톨릭대 사회복지대학원에서 1년 반 정도 공부를 시작했다"고 밝혔다.

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사회복지 공부를 이어가던 중 가정폭력 피해 여성과 아동의 현실도 접하게 됐다고. 유지태는 "YWCA에서 일하는 동기가 있었는데 우리만 사각지대에 있는 게 아니라는 걸 깨달았다"며 "수업 시간에 브리핑하는데 가정 폭력 피해 여성이나 아동들이 6개월만 지나면 쉼터에서 무조건 퇴소해야 하는 시스템이 있더라. 그러면 다시 폭력 가정에서 맞고 다시 입소하는 악순환이었다. 경제적, 정신적으로 자립할 수 있는 중간의 집이 필요하다는 걸 듣고 '그러면 나랑 같이 해보자'고 해서 중간의 집을 만들었다"고 설명했다.

그는 "(연예인이니까') '중간의 집'이 알려지면서 대한주택공사에서 200여 가구 지원을 해줬다"며 "기적이었다. 우리 직업이란 게 그런 역할이 있는 거 같다. 반 공인 같은 느낌이 있는 것 같다"고 말했다.

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또 유지태는 앞으로의 꿈에 대해 "조합 병원은 만들고 싶다. 지금 내가 의사가 될 수는 없어서 병원은 못 만든다"며 "그런데 우리 연출부, 스태프, 배우들 중에 노후 준비를 못 한 사람들을 위해 얼마만 내면 의료 서비스를 받을 수 있는 병원을 만드는 게 내가 갖고 있는 막연한 꿈"이라고 밝혔다.