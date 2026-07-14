'건물주' 이국주, 일본 정착 1년만 중대 결심 "아무리 힘들어도 日 집 안 뺄 것"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 이국주가 일본 생활을 계속 이어나갈 것이라 밝혔다.

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13일 이국주의 유튜브 채널에서는 '도쿄에서 Q&A'라는 제목의 영상이 게재됐다.

일본과 한국을 오가며 지내고 있는 이국주는 도쿄 맛집들을 돌아다니며 팬들이 궁금해했던 질문들에 답을 해주기로 했다. 한 팬은 "앞으로 50세까지 인생 계획은 어떻게 되실지, 개인적인 목표는 무엇일지 궁금하다"고 물었고 이국주는 "진짜 몇 년 간 이게 가장 큰 고민이었다. 40대가 되면서"라고 공감했다.

이국주는 "친구들끼리 하는 말이 '가는 데 순서 없다'다. 언제 어떻게 무슨 일이 있을지 아무도 모르는 거다. 그거에 대한 고민을 하면서부터 스트레스를 받더라. 내가 만약 100세까지 산다면 어떻게 일하고 어떻게 돈을 모아놔야 하고 얼마를 모아놔야 일이 끊겨도 살 수 있나 이런 생각으로 스트레스를 받는다. 그러다 일찍 죽을 거 같더라"라며 "그래서 이런 생각을 했다. '내가 어디 가서 에너지 없다는 소리 들은 적도 없고 열심히 사는데 뭔들 못하겠어? 살아있다면 뭐든 하겠지. 내 성격이 그러니까'라는 생각을 했다"고 밝혔다.

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"지금 하루하루를 즐겁고 멋있게 살자"고 결심했다는 이국주는 "만병의 원인은 스트레스다. 내가 그걸 느낀다. 내가 괜찮다가 '요즘 스트레스 많이 받네?' 하는 순간 몸 하나가 아프다. 고장난다. 최대한 스트레스 받지 말고 열심히 살아야겠다. 즐겁게 살아야겠다. 그래서 일본에 온 거기도 하다"라고 밝혔다.

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이어 "50세까지 물어봤으니까 50살까지 어떤 목표가 있냐면 지금 하고 있는 거 진짜 열심히 할 거고 아무리 힘들어도 일본 집을 빼지 않을 거다. 무조건 일본에는 제가 집이 더 작아도 상관없다. (집을) 꼭 하나 해놓고 내가 힐링할 수 있는 공간을 두고 이거를 지키기 위해서라도 열심히 살고 열심히 돈 벌 것"이라 다짐했다.

한편, 이국주는 지난해 5월 일본으로 떠나 자취를 시작했다고 밝혀 화제가 됐다. 이국주는 "일이 많이 없어 쉴 때 뭔가를 해보자는 생각으로 왔다"며 도쿄 9평 원룸에서 생활 중인 근황을 유튜브로 공개 중이다.

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그런가하면 이국주는 최근 다이나믹듀오 회사의 이전 스튜디오의 건물주인 것이 알려져 또 한 번 화제가 됐다.

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wjlee@sportschosun.com