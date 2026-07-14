일본 축구 PTSD 호소, "양말 갈아신어" 논란의 심판이 프랑스-스페인전 관장 "심판 자격조차 없는 사람이다!"[월드컵]

epa13096655 Colombia's Jhon Lucumi (L) gestures towards referee Ivan Barton during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Switzerland against Colombia, in Vancouver, Canada, 07 July 2026. EPA/PETER KLAUNZER

SANTA CLARA, CALIFORNIA - JUNE 19: Referee Ivan Barton issues a yellow card to Carlos Gonzalez (not pictured) of Paraguay, as Gustavo Alfaro, Head Coach of Paraguay, reacts during the FIFA World Cup 2026 Group D match between Turkiye and Paraguay at San Francisco Bay Area Stadium on June 19, 2026 in Santa Clara, California. Stu Forster/Getty Images/AFP (Photo by Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]프랑스와 스페인의 2026년 북중미월드컵 준결승 심판이 공개되자, 이번 경기와 아무런 상관이 없는 일본 매체가 '양말 논란'을 언급하며 분개했다.

일본 '도쿄스포츠'는 14일(한국시각), '나카무라 게이토(스타드랭스)의 양말 논란에 연루된 이반 바르톤 심판이 프랑스와 스페인의 월드컵 준결승전 주심을 맡게 된 결정이 큰 논란을 불러일으켰다'라고 보도했다. 프랑스와 스페인은 15일 새벽 4시 미국 댈러스스타디움에서 결승 진출을 다툰다.

'도쿄스포츠'에 따르면, 엘살바도르 출신 바르톤 주심은 조별리그 일본-스웨덴전 도중 일본 미드필더 나카무라에게 양말을 갈아 신으라고 지시했다. 나카무라는 경기 전 장비 검사를 통과했다. 종아리 근육의 긴장을 완화하기 위해 양말 뒷쪽에 구멍을 뚫었다. 하지만 바르톤 주심은 이게 문제가 된다고 본 것이다.

Advertisement

후반 11분 마에다 다이젠(셀틱)의 선제골로 앞서가던 일본은 나카무라가 잠시 경기장을 떠난 사이에 안토니 엘랑가(뉴캐슬)에게 동점골을 허용하며 1대1로 비겼다. 일본의 32강 진출에 큰 영향을 끼친 판정은 아니었지만, 일본축구협회 미야모토 츠네야스 회장까지 나서 당시 판정에 대한 분노를 표출한 바 있다. 나카무라도 경기 중 양말을 갈아신어야 하는 탓에 편안하게 경기에 임하기 어려웠다고 토로했다.

(260621) -- MONTERREY, June 21, 2026 (Xinhua) -- Yan Valery (front L) of Tunisia vies with Nakamura Keito (front R) of Japan during the group F match between Japan and Tunisia at the 2026 FIFA World Cup at Estadio Monterrey in Monterrey, Mexico, on June 20, 2026. (Photo by Lucio Tavora/Xinhua)

SANTA CLARA, CALIFORNIA - JUNE 19: Referee Ivan Barton issues a red card to Miguel Almiron #10 (not pictured) of Paraguay for covering his mouth while talking to another player during the FIFA World Cup 2026 Group D match between Turkiye and Paraguay at San Francisco Bay Area Stadium on June 19, 2026 in Santa Clara, California. Stu Forster/Getty Images/AFP (Photo by Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Advertisement

'도쿄스포츠'는 "바르톤 주심은 이전에도 논란이 되는 판정을 내렸다"며 온두라스 신문 '라 프렌사'의 보도를 인용했다. '라 프렌사'는 "바르톤 주심이 배정된 경기를 보라"며 "이번 대회 최악의 심판 중 한 명인 바르톤이 준결승전 심판으로 배정됐다. 정말 개탄스럽다"며 "그는 월드컵 준결승전 심판을 맡을 자격이 없다. 사실, 그는 심판 자격조차 없다"라고 강도 높게 비판했다.

해외팬 사이트 '프리티'는 "바르톤 주심은 최근 6경기에서 4장의 레드카드를 꺼냈다. 스페인은 프랑스보다 VAR시 45% 더 유리한 판정을 받았다. 이것은 음바페가 결승전에서 메시와 맞붙는 것을 막기 위한 최후의 수단인가?"라고 지적했다.

Advertisement

'도쿄스포츠'는 "바르톤 주심은 일본 대표팀에 불리한 판정을 여러 차례 내리면서 일본에서도 낯익은 인물이 되었다. 과연 그는 이번 대회 결과에 중대한 영향을 미칠 이 중요한 경기에서 어떤 판정을 내릴까?"라고 적었다.

Advertisement

프랑스-스페인전 승자는 잉글랜드-아르헨티나전 승자와 결승에서 맞붙는다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com