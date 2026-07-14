슬리피, 子 응급수술 후 '병원비 폭탄'에 충격.."주식 수익 날아갔다"

[스포츠조선 이게은기자] 가수 슬리피가 아들의 갑작스러운 부상, 예상보다 큰 수술비에 깜짝 놀랐다.
14일 '슬리피맞아요' 유튜브 채널에는 '[육아 응급 상황] 나우가 다쳐서 20바늘을 꿰맸어요...'라는 제목의 영상이 공개됐다.
슬리피는 둘째 아들 나우 군이 갑작스레 부상을 입었다며 속상해했다. 그는 "나우가 의자에서 넘어지면서 책상 모서리에 부딪혀, 눈썹을 총 20바늘을 꿰맸다"라고 말했다.
전날밤 눈썹이 심하게 찢어지는 부상을 입은 나우 군은 응급실 진료는 받기 힘들어, 24시 성형외과에서 수면마취 수술을 받았다고.
슬리피는 이어 "충격적인 얘기를 해드려야 한다. 20바늘을 꿰맸는데 287만원이 나왔다. 내 주식 수익이 다 날라갔다"라며 눈을 질끈 감았다.
그런가 하면 슬리피는 나우 군과 다시 병원을 찾아 회복이 잘 됐다는 진단을 듣고 안도했다.
한편 슬리피는 지난 2022년 8세 연하 비연예인과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.
joyjoy90@sportschosun.com