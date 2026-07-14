서인영, 다이어트 끝냈다...'뱃살밤' 굴욕 벗고 '워터밤' 출격 [공식]

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 서인영이 '워터밤' 무대에 선다.

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소속사 SW엔터테인먼트는 "서인영이 오는 8월 22일 한화리조트 설악 쏘라노에서 열리는 '워터밤 속초 2026' 라인업에 이름을 올리고 팬들과 만날 예정이다"라고 전했다.

'워터밤'은 물과 음악이 어우러진 복합 여름 페스티벌로, 매년 화려한 퍼포먼스와 강렬한 에너지를 선보이는 것으로 잘 알려져 있다. '원조 서머퀸'이자 독보적인 무대 장악력을 가진 서인영의 출연 소식은 벌써부터 많은 음악 팬들의 폭발적인 관심을 유발하고 있다.

이번 출연이 더욱 뜻깊은 이유는 무대를 향한 서인영의 남다른 진심과 노력이 오롯이 담겨 있기 때문이다. 개인 유튜브 채널을 통해 복귀한 서인영은 '워터밤' 출연을 앞두고 체중 관리에 돌입하며 각고의 노력을 기울여온 바 있다.

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당시 제작진에게 "워터밤이 아니라 뱃살밤"이라는 말을 듣는 굴욕을 당하기도 했지만, 서인영은 "반드시 뺄 것이다. 두고 보라"고 외치며 다이어트 성공을 다짐했다. 서인영의 끊임없는 자기관리가 이번 '워터밤 속초' 무대를 통해 화려한 결실을 맺을 전망이다.

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소속사 관계자는 "서인영이 관객들과 함께 즐길 수 있는 최고의 무대를 만들기 위해 만전을 기하고 있다"며 "그동안 유튜브를 통해 보여드린 서인영의 노력과 열정이 빛을 발할 이번 '워터밤 속초' 무대에 많은 기대와 성원 부탁드린다"고 전했다.

매 무대마다 파격적인 변신과 압도적인 가창력으로 대중을 사로잡아 온 서인영이 이번 '워터밤'에서 어떤 역대급 퍼포먼스로 속초의 여름밤을 뜨겁게 달굴지 귀추가 주목된다.