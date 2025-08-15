"땡큐!박주호" 울산-서울 모두 부리람X멜버른과 '홈'-빗셀고베,상하이 …

|
[스포츠조선 전영지 기자]아시아 정상에 도전하는 'K리그1 디펜딩챔프' 울산HD와 강원FC, FC서울의 상대가 결정됐다
'K리그 디펜딩 챔프' 울산은 포트 1에서 부리람 유나이티드(홈), 멜버른 시티(홈), 상하이 포트(원정), 빗셀 고베(원정), 포트2에서 산프레체 히로시마(홈), 청두 룽청(홈), 마치다 젤비아(원정), 상하이 선화(원정)과 맞붙게 됐다. 태국, 호주 등 상대적으로 장거리 원정을 피한 최상의 대진이라는 평가다.
올 시즌 창단 첫 ACL에 나서는 강원은 장거리 원정을 피하지 못했다. 홈에서 상하이 포트, 비셀 고베, 상하이 선화, 마치다 젤비아를 상대하고, 원정에서 부리람, 멜버른 시티, 산프레체 히로시마, 청두 룽청을 만난다.
2025-2026 ACLE 동아시아 지역 리그 스테이지는 내달 17일 1차전을 시작으로 내년 2월 18일 8차전까지 약 5개월의 대정정을 이어간다. 홈, 원정 각 4경기씩 총 8경기의 리그 스테이지 후 동·서아시아 리그 상위 각 8개팀이 16강(2026년 3월2~11일)에 자동 진출한다. 파이널 스테이지(8강~결승전)는 4월 17~25일 사우디아라비아에서 중앙집중식 단판승부로 진행된다. 정규시간에 승패를 가리지 못하면 연장전, 승부차기로 이어진다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com
[ 2025-26 AFC 챔피언스리그 추첨 결과]
◇ ACLE
울산
-홈 : 부리람 유나이티드(태국), 멜버른 시티 FC(호주), 산프레체 히로시마(일본), 청두 룽청(중국)
-원정 : 상하이 포트(중국), 비셀 고베(일본), 상하이 선화(중국), 마치다 젤비아(일본)
서울
-홈 : 부리람 유나이티드(태국), 멜버른 시티 FC(호주), 산프레체 히로시마(일본), 청두 룽청(중국)
-원정 : 상하이 포트(중국), 비셀 고베(일본), 상하이 선화(중국), 마치다 젤비아(일본)
강원
-홈 : 상하이 포트(중국), 비셀 고베(일본), 상하이 선화(중국), 마치다 젤비아(일본)
-원정 : 부리람 유나이티드(태국), 멜버른 시티 FC(호주), 산프레체 히로시마(일본), 청두 룽청(중국)
*ACLE 전체 참가 팀
동아시아
비셀 고베(일본), 울산 HD(한국), 상하이 포트(중국), 부리람 유나이티드(태국), 멜버른 시티 FC(호주), 조호르 다룰 탁짐(말레이시아), 산프레체 히로시마(일본), 강원 FC(한국), 상하이 선화(중국), 마치다 젤비아(일본), FC서울(한국), 청두 룽청(중국)
서아시아
알 아흘리 FC(사우디), 샤밥 알 아흘리(UAE), 알 사드 SC(카타르), 트락토르 SC(이란), PFC 나사프(우즈베키스탄), 알 쇼르타(이라크), 알 이티하드(사우디), 샤르자 FC(UAE), 알 가라파(카타르), 알 힐랄 SFC(사우디), 알 와흐다(UAE), 알 두하일 SC(UAE)
◇ACL2
동아시아
-E조 : 베이징 궈안(중국), 맥아더 FC(호주), 타이포 FC(홍콩), 하노이 FC(베트남)
-F조 : 감바 오사카(일본), 남딘 FC(베트남), 라차부리 FC(태국), 이스턴 FC(홍콩)
-G조 : 방콕 유나이티드(태국), 셀란고르 FC(말레이시아), 라이언 시티 세일러스 FC(싱가포르), 페르십 반둥(인도네시아)
-H조 : 포항스틸러스(한국), BG 빠툼 유나이티드(태국), 카야 FC 일로일로(필리핀), 탬피니스 로버스 FC(싱가포르)
서아시아
-A조 : 알 와슬 FC(UAE), 에스테그랄 FC(이란), 알 무하라크 SC(바레인), 알 웨흐다트(요르단)
-B조 : 알 아흘리 SC(카타르), PFC 안디잔(우즈베키스탄), FC 아르카닥(투르크메니스탄), 알 칼디야 SC(바레인)
-C조 : 세파한 SC(이란), 알 후세인(요르단), 모훈 바간(인도), 아할 FC(투르크메니스탄)
-D조 : 알 나스르(사우디), 알 자우라 SC(이라크), FC 이스티클롤(타지키스탄), FC 고아(인도)
*ACL2 전체 참가 팀
동아시아
감바 오사카(일본), 포항 스틸러스(한국), 베이징 궈안(중국), BG 빠툼 유나이티드(태국), 라차부리 FC(태국), 맥아더 FC(호주), 셀란고르 FC(말레이시아), 남딘 FC(베트남), 하노이 FC(베트남), 타이포 FC(홍콩), 이스턴(홍콩), 라이언 시티 세일러스(싱가포르), 탬피니스 로버스 FC(싱가포르), 카야 FC 일로일로(필리핀), 페르십 반둥(인도네시아), 방콕 유나이티드(태국)
서아시아
알 나스르(사우디), 알 와슬 FC(UAE), 알 아흘리 SC(카타르), 에스테그랄 FC(이란), PFC 안디잔(우즈베키스탄), 알 자우라 SC(이라크), 알 후세인(요르단), 알 웨흐다트(요르단), 알 무하라크 SC(바레인), 알 칼디야 SC(바레인), 모훈 바간(인도), FC 고아(인도), FC 이스티클롤(타지키스탄), FC 아르카닥(투르크메니스탄), 아할 FC(투르크메니스탄), 세파한 SC(이란)