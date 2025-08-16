'5G연속골'싸박이 '샵버지'김은중 수원FC감독에게 코코넛 세리머니를 바…

|
[스포츠조선 전영지 기자]'싸박이 선제골 넣고 김은중 감독에게 코코넛을 건넨 이유.'
경기 후 싸박에 대한 질문이 쏟아졌다. 이날 전반 1분 만에 선제골을 터뜨린 싸박은 미리 준비한 코코넛을 들고 김은중 감독을 향해 달렸다. 이 장면에 대해 김 감독은 "싸박은 덩치가 크지만 아기같다. 밀당을 잘하고 있다. 오늘 골 세리머니 때 내게 코코넛을 준 것은 집에서 싸박이 코코넛을 먹으려고 하는데 잘 안깨지는 모습을 봤고, 내가 잘 오픈이 돼있는 코코넛을 사다줬다. 오늘 그걸 준비해서 내게 주더라"며 웃었다. "엉뚱하지만 축구에 진심이다. 오늘 부모님과 가족이 콜롬비아에서 왔는데 가족앞에서 힘을 낸 것같다"라고 했다. 5경기 연속골과 함께 어느새 12호골을 기록하게 된 싸박의 리그 득점왕 가능성을 묻자 김은중 감독은 "그런 부분은 항상 조심스럽다"면서 "페널티킥 상황에서 윌리안과 싸박 중 누가 차나 했다. 개인적인 골도 중요하지만 팀으로 승리하는 게 중요하기 때문에 윌리안에게 차라고 지시했다. 싸박이 잘 따라줬다. 그래서 멀티골까지 한 것같다"고 했다. "이렇게 매경기 득점해준다면 제일 높은 위치에 본인이 가 있지 않을까"라며 득점왕에 대한 기대도 조심스럽게 표했다. 아래는 김은중 수원FC감독의 승리후 일문일답 전문이다.
수원=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com.
-경기 소감
-결과적으로 외국인 공격수들을 모두 선발로 내세운 것이 좋은 선택이었다
외국인 선수들이 공격적으로는 우리가 최대한 강점을 발휘할 수 있는 선수들이라 모두 투입했다. 오늘 경기에서 승리하지 못하면 또 연패하게 되고 또 분위기적으로 떨어질 수 있었다. 홈에서 공격적으로 준비했다. 이 부분이 맞아떨어져서 경기 결과가 좋게 나왔다.
-윌리안은 부상인지.
경기 체력이 완벽하지 않기 때문에 교체했다. 22세 카드를 쓸 때는 전반 20분 지나고 투입했고 오늘은 스타팅으로 나갔는데 아직까지 완벽한 몸이 아니라서 최대한 조절했다. 부상 위험을 스스로 감지하면서 경기하고 있다.
-싸박이 다른 선수가 됐는데.
달라진 것은 특별한 게 없고 K리그에 적응했다. K리그는 수비가 타이트하고 거칠면서도 어렵다. 처음에 어려움을 겪더니 요즘에는 한국 수비수 부딪치는 데 자신감이 생겼다. 그래서 득점도 많이 나오는 것같다.
-싸박 득점왕 가능할까.
그런 부분은 항상 조심스럽다. 페널티킥 상황에서 윌리안과 싸박 중 누가 차나 했다. 개인적인 골도 중요하지만 팀으로 승리하는 게 중요하기 때문에 윌리안에게 차라고 지시했다. 싸박이 잘 따라줬다. 그래서 멀티골까지 한 것같다. 이렇게 매경기 득점해준다면 제일 높은 위치에 본인이 가 있지 않을까.
-울산을 상대로 올시즌 3번 붙어 승점 7점(2승1무)을 따셨다.
그동안 울산을 만나면 승리를 못했다. 우리 선수들이 오늘도 상대를 분석하고 준비한 대로 90% 이상 실행해줬다. 이 부분에 있어서 모든 걸 쏟아내기 때문데 승리할 수 있었다.
-후반 스피드 있는 안현범, 김경민 카드가 적중했고 노경호가 골도 넣었다. 모든 교체카드가 적중했다.
전반에 외국인 선수가 기술적인 경기를 이끌어갔다면 후반에 스피디한 선수들을 준비했고 그 카드 역시 우리가 준비한대로 잘됐다. 노경호가 전북전 발목부상 이후 첫 복귀전에서 골을 넣었다. 이렇게 득점까지 하다보면 컨디션적으로 빨리 좋아질 것이다.
-싸박에 대해 어떤 말을 해주고 있는지.
조심스럽다. 매경기 득점하다보니까 더 잘해라 득점왕 할 수 있다 말하기가 조심스럽다. 덩치가 크지만 아기같다. 밀당을 잘하고 있다. 오늘 골 세리머니 때 보셨지만 내게 코코넛을 준 것은 집에서 싸박이 코코넛을 먹으려고 하는데 잘 안깨지는 모습을 봤고, 잘 오픈이 된 것으로 사다줬다. 오늘 그걸 준비해서 제게 준것이다. 엉뚱하지만 축구에 진심이다. 오늘 부모님과 가족이 콜롬비아에서 왔는데 가족앞에서 힘을 낸 것같다.
-싸박과 윌리안, 벤치선수까지 모두 얼싸안고 좋아하던데 분위기가 매우 좋은 것같다.
우리는 잘 아시겠지만 개인적인 선수들이 아닌 팀으로서 움직인다. 이 또한 이용 주장의 리더십 덕분이다. 선수단을 잘 이끌어주고 있다.
-이런 분위기라면 상위 스플릿 가능할까.
항상 조심스럽다. 우리는 매경기 위기고 매경기 혈투다. 6경기에서 5승1패인데 아직까지 바닥에 있다. 아직 멀었다.