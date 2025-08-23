"美친 드리블,이래서 김민재!" 케인 개막전 해트트릭 도움→환희의 '싸다…

|
|
[스포츠조선 전영지 기자]'월클 센터백' 김민재(29·바이에른 뮌헨)가 해리 케인의 개막전 해트트릭을 이끌었다.
'디펜딩챔피언' 바이에른 뮌헨은 23일(한국시각) 독일 알리안츠 아레나에서 펼쳐진 분데스리가 2025~2026시즌 개막전 라이프치히와의 홈경기에서 케인의 해트트릭, 미친 활약에 힘입어 6대0으로 대승했다.
3-0으로 앞선 채 맞은 후반의 주인공은 해리 케인이었다. 후반 19분 역습과정, 케인은 디아즈의 패스를 이어받아 상대 골키퍼 피터 굴라치를 제치고 첫 골을 신고했다. 10분 후 박스 모서리에서 파포스트 안쪽으로 골을 밀어넣으며 5-0으로 점수차를 벌렸다. 라이프치히 포백 라인은은 바이에른 뮌헨의 무자비한 파상공세에 허둥지둥하며 정신을 차리지 못했다.
|
|
|
이날 김민재는 후반 23분 요나탄 대신 교체로 나섰다. 17일 슈튜트가르트와의 슈퍼컵에 이어 2경기 연속 교체출전이었지만 김민재의 가치는 빛났다. 21차례의 패스가 100% 성공을 기록했고, 안정적인 수비로 클린시트 대승을 지켰고, 교체 투입 9분 만에 해리 케인의 해트트릭까지 도우며 공수 모두에서 빛나는 존재감을 드러냈다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com