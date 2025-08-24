스포츠조선

"스페셜원 무리뉴,EPL 충격적 컴백?" '경질설' 누누 노팅엄 감독 후임 급부상[英더선 단독]

최종수정 2025-08-24 09:06

"스페셜원 무리뉴,EPL 충격적 컴백?" '경질설' 누누 노팅엄 감독 후…
조제 무리뉴 감독. AFP연합뉴스

"스페셜원 무리뉴,EPL 충격적 컴백?" '경질설' 누누 노팅엄 감독 후…
FILE<저작권자(c) Reuters/연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 전영지 기자]'스페셜원, 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 돌아올까.'

누누 에스피리투 산투 노팅엄 포레스트 감독의 경질설이 연일 입길에 오르내리는 가운데 조제 무리뉴 페네르바체 감독 등판설이 떴다.

24일(한국시각) 영국 더선은 '조세 무리뉴 감독, 산투 노팅엄 감독 경질시 충격적인 EPL 복귀 대기'라는 제하의 누누 산투 후임으로 급부상중인 무리뉴 감독의 컴백 가능성을 제기했다.

무리뉴 감독은 지난 시즌 튀르키예 쉬페르리그 페네르바체의 리그 2위를 이끌었다. 더선은 '무리뉴가 노팅엄 포레스트의 차기 감독 후보 명단에 포함됐다'면서 '이 명단에는 무리뉴와 함께 앤지 포스테코글루 전 토트넘 감독도 이름을 올렸다'고 보도했다. 이 밖에 아르네 슬롯, 브렌든 로저스 등 많은 감독들의 하마평이 오르내리고 있다.

지난 17일 브렌트포드와의 홈 개막전 3대1 승리 등 성적에도 불구하고 누누 감독의 입지가 위태로워진 배경은 노팅엄 스포츠 디렉터 에두와의 내부 갈등인 것으로 알려지고 있다. 누누 감독이 최근 이적시장 내 구단 내 움직임이 부족하다고 공개적으로 비판한 것이 논란의 핵심이다. 누누 감독은 구단주 에반젤로스 마리나키스와의 관계 또한 "이전처럼 신뢰와 의견 공유를 바탕으로 한 좋은 관계가 아니다"라고 공개했다. 누누 감독은 23일 크리스탈팰리스 원정(24일 오후 10시)을 앞둔 공식 기자회견에서 경질설을 부정할 것으로 예상됐으나 누누 감독은 "불이 없는 곳에 연기가 나지 않는다. 뭔가가 일어나고 있다는 걸 알고 있다"는 말로 오히려 경질설에 불을 지폈다.
"스페셜원 무리뉴,EPL 충격적 컴백?" '경질설' 누누 노팅엄 감독 후…
<저작권자(c) EPA/연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"스페셜원 무리뉴,EPL 충격적 컴백?" '경질설' 누누 노팅엄 감독 후…
epa
<저작권자(c) EPA/연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"스페셜원 무리뉴,EPL 충격적 컴백?" '경질설' 누누 노팅엄 감독 후…
epa1

<저작권자(c) EPA/연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
'스페셜원' 무리뉴 감독의 거침없는 언행과 강렬한 캐릭터는 정평이 나 있다. 튀르키예에서도 유럽 대항전 탈락 후 심판을 향해 "오만하다"고 직접 비판하는 등 논란과 핫이슈의 아이콘이었다.

현재 62세인 무리뉴 감독은 첼시, 맨유, 토트넘 사령탑을 거치며 잉글랜드 팬들의 사랑을 받았다. 첼시에서 2시즌간 지휘봉을 잡고 프리미어리그 우승컵을 들어올렸고, 리그컵 4회, FA컵 우승 기록을 세웠다. 맨유 시절엔 유로파리그 우승 및 리그컵 우승을 이뤘고, 토트넘에선 손흥민, 해리 케인 등 에이스들과 돈독한 관계를 유지하며 분투했으나 리그컵 결승 하루 전 경질되는 아쉬운 기억도 남겼다.

더선은 "무리뉴가 만약 노팅엄 포레스트의 지휘봉을 잡는다면, 결과와 관계없이 엄청난 관심과 화제를 불러일으킬 전망"이라며 기대감을 표했다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 최희준, 지병으로 사망.."당신의 노래가 유일한 위안" 이낙연 추모 속 7주기

2.

정가은, '132억 사기' 전 남편 저격 …"인생 곤두박질"

3.

김도균, 삼각김밥만 30년…"편의점 소비 1억 4천만 원"

4.

권나라, ♥양세찬 걸그룹 전여친 아니었다.."열애설 기정사실화 돼" 속상(직장인들2)[종합]

5.

'24억 건물주' 권은비, 갓물주 등극.."초년생 매니저 위해 저렴하게 월세 내줘" ('전참시')

스포츠 많이본뉴스
1.

롯-S-K-T-N-삼, 4일 만에 S-N-T-롯-삼-K...가을야구 5강 맞추는 사람은 신이다

2.

'팬한테 욕설' KIA 황당 전력 이탈…트레이드 유망주에겐 '천금 기회' 왔다

3.

'韓 축구 대형 경사 예고' 대한민국 특급 풀백, '지난 시즌 3위' 英 구단 입성 가능성 점화..."조건 합의되면 떠날 것"

4.

"난 케인-레반-홀란과 동급" 1190억 골잡이, 두 경기만에 원더골 폭발...'요케레스 멀티골+다우먼 데뷔' 아스널, 리즈전 5-0 대승[EPL 리뷰]

5.

전격 KIA행→26일 만에 콜업…수비는 눈도장 받았다, '트레이드 대박' 이 선수의 몫일 수도

스포츠 많이본뉴스
1.

롯-S-K-T-N-삼, 4일 만에 S-N-T-롯-삼-K...가을야구 5강 맞추는 사람은 신이다

2.

'팬한테 욕설' KIA 황당 전력 이탈…트레이드 유망주에겐 '천금 기회' 왔다

3.

'韓 축구 대형 경사 예고' 대한민국 특급 풀백, '지난 시즌 3위' 英 구단 입성 가능성 점화..."조건 합의되면 떠날 것"

4.

"난 케인-레반-홀란과 동급" 1190억 골잡이, 두 경기만에 원더골 폭발...'요케레스 멀티골+다우먼 데뷔' 아스널, 리즈전 5-0 대승[EPL 리뷰]

5.

전격 KIA행→26일 만에 콜업…수비는 눈도장 받았다, '트레이드 대박' 이 선수의 몫일 수도

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.