HERE WE GO 폭로, 토트넘 '세리에 최강 윙어' 손흥민 후계자 영…

HERE WE GO 폭로, 토트넘 '세리에 최강 윙어' 손흥민 후계자 영입 조건...최소 750억+완전 영입만 가능

최종수정 2025-09-01 10:39

사진=UEFA

[스포츠조선 김대식 기자]토트넘은 손흥민 후계자로 점찍은 선수를 영입하려면 완전 영입밖에는 답이 없다.

토트넘은 손흥민이 떠난 후 맨체스터 시티의 사비뉴를 손흥민의 후계자로 삼으려고 했다. 사비뉴가 토트넘행을 적극적으로 추진하면서 영입이 될 것처럼 보였다. 그러나 맨시티 수뇌부에서 사비뉴 이적을 불허했다. 2004년생으로 아직 미래가 창창한 선수를 다른 프리미어리그(EPL) 빅클럽으로 보낼 수 없다는 입장이었다. 사비뉴를 매각했을 때 다른 선수를 영입하는 것도 힘들었기에 맨시티는 절대로 사비뉴를 보내지 않겠다는 입장을 유지했다.

사비뉴 영입이 사실상 불가능해진 후 토트넘이 아직까지 어떤 선수를 플랜B로 고려하고 있는지는 정확하게 밝혀진 사안이 없다. 모건 깁스-화이트와 에베레치 에제 영입을 모두 실패한 뒤에는 사비 시몬스로 빠르게 회전해서 영입에 성공했지만 왼쪽 윙어 타깃에 대한 정보는 조용한 상황.
손흥민 후계자로 여러 후보를 검토 중인 것으로 보이는 가운데, 새로운 정보가 등장했다. 유럽 이적시장 전문가인 파브리시오 로마노는 31일(한국시각) 개인 유튜브를 통해 토트넘이 아탈란타에서 방출 명단에 오른 아데올라 루크먼을 영입 리스트에 올렸다고 밝혔다.

그는 "루크먼에 대한 아탈란타의 메시지는 명확하다. 완전 이적이 아니면 아무 일도 벌어질 수가 없다. 반드시 영입해야 하는 의무 영입 조항이 없으면 선수를 데려갈 수 없다. 그래서 아탈란타는 2800만유로(약 455억원)의 선택 영입 조항을 포함한 임대로 루크먼을 보내지 않을 것이다"고 밝혔다.

최근 루크먼은 첼시에서 니콜라 잭슨 임대 영입에 실패한 바이에른 뮌헨과도 연결된 바 있다. 바이에른이 준비한 제안은 2800만 유로의 선택 영입 조항을 포함한 임대였다. 로마노 기자는 이런 수준의 제안으로는 루크먼을 영입할 수 없다고 확실하게 설명했다.
또한 그는 "이 메시지는 바이에른과 토트넘에 보내는 것이다. 루크먼이 토트넘의 영입 리스트에 올라가 있기 때문이다. 루크먼에게 관심이 있는 팀은 선수를 완전 영입하거나 의무 영입 조항이 있는 임대로만 데려갈 수 있다. 아탈란타는 4500만유로(약 732억원)의 의무 영입 조항이 있는 임대 제안을 거절한 바 있다"고 덧붙였다.

이번 여름 이적시장에서 아탈란타를 떠나기 위해 필사적인 루크먼은 이미 직접 토트넘에 영입해달라고 요청한 상태다. 영국 풋볼 런던에서 일하며 토트넘 내부 정보에 능통한 알레스디어 골드 기자 역시 지난 주 "아탈란타에서 자리를 잃어가는 다재다능한 공격수 루크먼은 토트넘을 비롯해 여러 EPL 구단에 제안된 상태다"고 전한 바 있다.

루크먼은 아탈란타에서 3시즌 동안 에이스로 활약하며 이미 빅리그 검증이 완벽하게 된 선수다. 유럽대항전에서의 활약도 대단했다. 1997년생으로 전성기를 구사할 나이다. 손흥민처럼 왼쪽에서도 뛰지만 스트라이커도 소화 가능하며 득점력을 갖춘 공격수다. 토트넘이 루크먼을 영입할 것인지 결정을 내렸다면 아탈란타를 설득해야 한다.


김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com

