스포츠조선

"한국인 선수가 낀 연쇄이동이라니" 이삭→볼테마데→오현규 슈투트가르트행 '히어 위 고'…총 이적료 4200억 발생

기사입력 2025-09-01 11:32


"한국인 선수가 낀 연쇄이동이라니" 이삭→볼테마데→오현규 슈투트가르트행 …
출처=파브리시오 로마노 SNS, 오현규 SNS, 뉴캐슬 유나이티드 SNS 캡쳐

"한국인 선수가 낀 연쇄이동이라니" 이삭→볼테마데→오현규 슈투트가르트행 …
출처=오현규 SNS 캡쳐

"한국인 선수가 낀 연쇄이동이라니" 이삭→볼테마데→오현규 슈투트가르트행 …
10일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국과 쿠웨이트의 2026년 북중미월드컵 아시아 3차예선 B조 최종전. 이강인의 추가골 이후 오현규까지 골을 성공시킨 후 환호하고 있다. 상암=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.6.10/

[스포츠조선 윤진만 기자]리버풀 이적을 강행하기 위해 태업을 불사한 알렉산더 이삭(26·뉴캐슬 유나이티드)이 바람대로 리버풀에 입단할 예정이다.

이적전문가 파브리시오 로마노는 1일(한국시각) 이삭의 리버풀 이적에 대해 '이적 성사'를 뜻하는 '히어 위 고'(Here we go)를 띄웠다.

로마노는 "이삭이 리버풀로 이적한다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 이적료 신기록인 1억3000만파운드(약 2400억원)에 이적이 완료됐다. 이삭은 금일 메디컬테스트를 위해 리버풀로 향한다"라고 밝혔다.

로마노는 이어 "이삭은 오직 리버풀 이적만을 원했다"라고 했다. 스웨덴 스트라이커 이삭은 2022년 레알 소시에다드에서 뉴캐슬로 이적해 지난 3시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 각각 10골-21골-23골을 넣으며 리그 최고의 골잡이로 거듭났다.


"한국인 선수가 낀 연쇄이동이라니" 이삭→볼테마데→오현규 슈투트가르트행 …
이적을 요구한 알렉산더 이삭의 공식 성명. 출처=트랜스퍼마르크트
예견된 이적이다. 이삭이 이번 이적시장을 통해 빅클럽 진출, 특히 리버풀 입단을 원한다는 건 공공연한 사실이었다. 이적을 가로막은 뉴캐슬 구단을 향해 공식 성명을 통해 항명 의사를 표명하기도 했다. 에디 하우 뉴캐슬 감독은 개막 후 이삭을 엔트리에서 제외했다.

뉴캐슬이 슈투트가르트에서 뛰던 독일 출신 스트라이커 닉 볼테마데(23)를 구단 레코드인 6900만파운드(약 1300억원)에 영입한 것은 이삭의 영입을 알리는 신호탄과 다름없었다. 1m98 장신 공격수인 볼테마데는 2024~2025시즌 슈투트가르트 유니폼을 입고 33경기에 출전해 17골(리그 12골)을 넣었다.

뉴캐슬이 아무리 사우디 자본을 등에 엎은 팀이랄지도 1300억원을 투자한 건 '믿는 구석'이 있었기 때문이라는 반응이 나왔고, 그 믿는 구석은 이삭의 이적료였던 것으로 보인다. 뉴캐슬은 이삭과 볼테마데의 연쇄 이적으로 1100억원가량 차익을 남겼다.


"한국인 선수가 낀 연쇄이동이라니" 이삭→볼테마데→오현규 슈투트가르트행 …
AFP연합뉴스
이번여름 이적시장 막바지를 수놓은 스트라이커 연쇄 이동 흐름에 놀랍게도 한국인 선수도 올라탔다. 벨기에 일간 'HNL'은 1일 슈투트가르트가 옵션 포함 이적료 2800만유로(약 455억원)에 헹크에서 뛰는 오현규(24)를 영입한다고 보도했다. 역대 한국인 이적료 순위 3위에 해당하는 거액이다.


벨기에에서 공신력을 인정받는 샤샤 타볼리에리 기자는 이날 개인 채널을 통해 '오현규의 슈투트가르트 이적이 임박했다. 슈투트가르트와 헹크는 이적료 2800만유로(약 450억원) 규모의 이적을 위한 협상이 진전을 이뤘다. 오현규는 이미 5년 계약을 위해 슈투트가르트로 향했다'라고 밝혔다.

홍명보 대한민국 축구 A대표팀 감독은 1일 미국 원정 평가전을 위해 미국으로 출국하기 전 공항 인터뷰에서 대표팀 합류를 앞둔 오현규에 대해 "(미국행)비행기 타는 시간을 하루 늦췄다. 오피셜하게 들은 건 없지만, 어떤 일이든 벌어질 것 같다"라고 말했다.


"한국인 선수가 낀 연쇄이동이라니" 이삭→볼테마데→오현규 슈투트가르트행 …
샤샤 타볼리에리 SNS 캡쳐
헹크는 이미 대체자도 마련한 것으로 보인다. 벨기에 매체 'HBVL'은 '헹크가 스웨덴 함바르비에서 뛰는 유세프 에라비(22)를 영입한다'며 '에라비는 당초 주전 자리를 원하며 헹크보단 밀월행을 선호했다. 하지만 오현규의 이적으로 상황이 달라졌고, 에라비는 헹크행을 택했다. 이적료는 500만유로(약 81억원)로 추정된다'라고 했다

이삭, 오현규, 에라비의 이적이 발표되면, 최소 4개 구단이 얽힌 총 이적료 4220억원짜리 연쇄 이동이 성사된다. 어느 팀이 이번 연쇄 이동의 승자가 될지는 알 수 없지만, 오현규는 연쇄 이동의 덕을 톡톡히 봤다. 수원 삼성 출신으로 2023년 셀틱 입단 후 지난해 헹크로 이적한 오현규는 유럽 진출 2년만에 빅리그 입성을 앞뒀다.

만약 이삭이 끝내 뉴캐슬에 잔류했다면, 혹은 볼테마데가 애초 관심을 보인 바이에른 뮌헨으로 이적했다면, 오현규는 슈투트가르트의 영입 리스트에 이름을 올리지 못할 수도 있었다. 물론, 오현규가 슈투트가르트 구단의 눈길을 사로잡을 만큼 강한 임팩트를 남겼기 때문에 가능한 이적이다. 오현규는 헹크 입단 후 주로 조커로 나서 14골(47경기)을 뽑았다. 분데스리가 개막 후 2경기에서 2골에 그친 슈투트가르트는 새로운 골잡이 영입이 필요했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

57세에 첫 출산 초고령 산모..안정환·정형돈 “믿기지 않아” (화성인)

2.

[인터뷰②]준케이 "21년째 JYP 소속, 현재 직함은 대외협력이사…정직하고 바른 회사"

3.

김보성, 희귀 난치병 투병 중 "나을 수 없는 병, 모르고 살다가 죽을 것" ('조동아리')

4.

"남친과 모르는女가 키스를 막"…송해나, 전남친 화장실 키스사건 '실황 중계"(탐비)

5.

[SC인터뷰] "마지막이어도 후회없이"..'엄마' 이하늬가 '애마'를 대하는 자세 (종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

'제2의 이강인' 한국 최고 재능 미쳤다...스페인 무대 데뷔골 작렬 '1골 1도움 MOM' 미친 성장세

2.

"메시? No! 손흥민이 MLS 미래!" 세계 1티어 경제지가 인정! '프로스포츠 왕국' 美 홀린 이유, 이거였네

3.

리버풀 미쳤다! EPL 최고 몸값 '또또' 경신…뉴캐슬 '배신' 이삭, 2444억 영입…이적시장 마감, 'HERE WE GO' 드디어 떴다

4.

3G 연속 선발 제외, '똑딱이' 타자에 밀려 대타도 못 나오는 굴욕의 외인...이대로 시즌 마감인가

5.

"SON의 할리우드 모먼트가 임박했다!" 손흥민 오전11시45분 안방 데뷔전→美매체 뜨거운 관심 "유튜브 구독자 70%↑ 8월 북미서 가장 많이 팔린 유니폼"

스포츠 많이본뉴스
1.

'제2의 이강인' 한국 최고 재능 미쳤다...스페인 무대 데뷔골 작렬 '1골 1도움 MOM' 미친 성장세

2.

"메시? No! 손흥민이 MLS 미래!" 세계 1티어 경제지가 인정! '프로스포츠 왕국' 美 홀린 이유, 이거였네

3.

리버풀 미쳤다! EPL 최고 몸값 '또또' 경신…뉴캐슬 '배신' 이삭, 2444억 영입…이적시장 마감, 'HERE WE GO' 드디어 떴다

4.

3G 연속 선발 제외, '똑딱이' 타자에 밀려 대타도 못 나오는 굴욕의 외인...이대로 시즌 마감인가

5.

"SON의 할리우드 모먼트가 임박했다!" 손흥민 오전11시45분 안방 데뷔전→美매체 뜨거운 관심 "유튜브 구독자 70%↑ 8월 북미서 가장 많이 팔린 유니폼"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.