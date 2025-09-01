유럽 1티어 폭로! 맨체스터 유나이티드, 세 번째 폭탄 제거 성공..."…

|
[스포츠조선 이현석 기자]맨체스터 유나이티드가 방출을 원했던 폭탄 오형제 중 세 번째 방출이 이뤄질 예정이다.
우려는 현실이 됐다. 첫 시즌 공식전 44경기에서 8골 3도움으로 조금 적응 기간을 보냈던 안토니는 오히려 두 번째 시즌부터 심각한 부진에 빠지며, 맨유에 어울리지 않는 수준의 선수로 추락했다. 안토니는 2023~2024시즌 동안 38경기에 나서며 3골 2도움으로 공격수라고 평가하기에 심각한 공격포인트를 기록하며 많은 비판을 받았다. 올 시즌도 맨유에서는 14경기에 출전해 1골을 기록하는 데 그쳤다.
마지막 관문은 안토니의 연봉이다. 안토니가 맨유에서 받던 막대한 연봉의 일부를 포기해야 베티스 이적이 용이할 것으로 보인다. 다만 연봉을 고집한다면 이적료 합의에도 불구하고 이적이 틀어질 가능성도 있다. 맨유로서는 안토니를 무조건적으로 매각하려면 이 부분에 대해서도 일정 부분 지출을 감수해야 할 가능성이 크다. 안토니의 맨유 생활이 마지막 장에 이르렀다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com