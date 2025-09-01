HERE WE GO 독점, PSG 이강인 지키고, 월드 클래스 판다...…

|
[스포츠조선 김대식 기자]파리 생제르맹(PSG)이 잔루이지 돈나룸마를 맨체스터 시티에 매각하기로 결정했다.
결국 돈나룸마의 맨시티행이 이뤄질 것으로 보인다. 세계 최고의 골키퍼 중 한 명인 돈나룸마는 PSG와 재계약 협상에서 지속적으로 실패했다. 돈나룸마는 PSG에서의 활약을 기반으로 높은 연봉을 원했지만 PSG는 돈나룸마가 요구하는 파격적인 연봉을 줄 수 없다는 입장을 바꾸지 않았다.
구단에서 결정을 내리자 돈나룸마도 PSG 팬들에게 이별을 고했다. 이미 팬들 앞에서 작별인사까지 건넨 돈나룸마다. 월드 클래스 골키퍼가 시장에 나오자 골키퍼 교체를 원했던 맨시티가 나섰다. 맨시티는 선방력과 안정감이 떨어지는 에데르송을 대체할 수 있는 골키퍼를 원했다. 제임스 트래포드를 번리에서 영입했지만 트래포드는 맨시티 주전 골키퍼를 맡기엔 역량이 부족하다는 게 리그 경기를 통해서 입증이 됐다.
한편 돈나룸마가 떠나는 대로 PSG의 이적시장은 마무리될 것으로 보인다. PSG는 이강인을 대체할 선수를 이적시장 막판에 찾기 어렵다는 판단에 이강인을 내주지 않을 것으로 예상된다.