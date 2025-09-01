스포츠조선

마지막 탈출 찬스! 이강인 EPL 입성 현실되나…마감직전 여러 클럽 관심 집중→489억에도 PSG는 '안 팔겠다'

최종수정 2025-09-01 15:57

사진=SNS

[스포츠조선 강우진 기자]이강인의 잔류가 유력하다. 이적시장 막판 잉글랜드 프리미어리그(EPL)행이 급물살을 탔지만, 파리생제르망(PSG)은 이강인을 보내지 않겠다는 의지다.

이번 여름 아스널과 아틀레티코 등 굵직한 팀의 관심을 받았던 이강인인 만큼 많은 팀들의 제안이 들어오고 있다. 마감 직전 극적인 이적이 성사될 가능성도 배제할 수 없다.

영국 노팅엄포스트는 지난달 31일(한국시각) "노팅엄 포레스트가 파리 생제르망(PSG) 윙어 이강인 영입을 추진하는 과정에서 3000만 유로(약 489억원)를 제시했으나, 프랑스 현지 보도에 따르면 첫 시도는 거절당했다"라고 전했다.

노팅엄 포레스트는 측면 자원 보강에 대한 의지를 보이고 있다. 이강인을 가치있는 윙어 자원으로 평가 중이다.

앞서 프랑스 레퀴프는 "한국인 미드필더 이강인은 정기적인 출전 시간을 위해 이번 이적시장 마감 전에 PSG를 떠나는 데 열려 있다"라고 보도했다.

이러한 이야기가 나오면서 노팅엄 포레스트는 PSG를 설득하기 위해 3000만 유로를 제시했지만, PSG는 단호한 입장을 유지하고 있는 것으로 전해졌다.


프랑스 일부 매체들은 PSG가 몇 주 전부터 이미 이강인을 내보낼 생각이 전혀 없다는 뜻을 분명히 했다고 전했다.

PSG의 주전 자원이 아닌 이강인에게 489억원의 제안은 나쁘지 않은 금액으로 평가되지만, 구단이 팔지 않겠다는 의사를 보이면서 EPL행은 무산될 위기에 있다. PSG는 2년 전 스페인 라리가 마요르카에서 이강인을 2200만 유로(약 359억원)에 영입했다. 노팅엄 포레스트의 제안을 받는다면 충분히 이익을 남길 수 있다.

이강인은 노팅엄 포레스트 외에도 AC 밀란, 나폴리, 풀럼 등의 관심을 받고 있다고 알려졌다. 이적시장 마감이 임박한 상황에서 PSG의 마음에 드는 제안을 할 팀이 있을지 관심이 집중된다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

