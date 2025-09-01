'동료는 보내면서 이강인은 끝까지 잡았다' PSG 콜로 무아니, 이적시장…

|
[스포츠조선 이원만 기자] 파리생제르맹(PSG)은 도대체 이강인에게 어떤 역할을 주려는 것일까. 끝끝내 이적시장의 부름에 응하지 않고 팀에 주저앉혔다. 반면, 이강인처럼 주전에서 밀려난 공격수 랑달 콜로 무아니는 이적시장 마지막 날 토트넘 홋스퍼로 임대보냈다.
그러다 이적시장 막판인 지난 8월 30일에 간신히 사비 시몬스를 라이프치히로부터 데려올 수 있었다. 토트넘 구단은 시몬스에게 손흥민이 남기고 간 '7번'을 주는 파격적인 결단을 내렸다. 손흥민의 후계자가 되어달라는 공식 요청인 셈이다.
영국 공영방송 BBC 역시 '토트넘이 PSG의 공격수 콜로 무아니를 한 시즌 임대영입하는 계약을 체결했다'고 확인했다. 올 여름 이적시장에서 계속 다른 팀에게 노리던 선수를 내주던 토트넘이 드디어 다른 경쟁자를 제치고 콜로 무아니를 영입한 것이다. BBC는 이에 대해 '콜로 무아니는 최근 몇 달 동안 EPL 구단들의 관심을 받았다. 토트넘 뿐만 아니라 맨체스터 유나이티드, 첼시, 웨스트햄 등의 관심을 받았다'고 전했다.
이런 활약을 바탕으로 2023년 PSG로 이적했다. 이강인과 PSG 입단 동기인 셈이다. PSG가 무려 9000만유로(약 1470억원)를 투자했다. 하지만 콜로 무아니는 팀내 경쟁을 이겨내지 못한 채 곧장 벤치로 밀려났다. 이적 첫 시즌에 리그1 13경기에 선발 출전한 콜로 무아니는 2024~2025시즌에는 리그1 10경기 밖에 출전하지 못했다. 선발은 2경기 뿐이었다. 이강인보다 더한 잉여자원이었다.
결국 콜로 무아니는 지난 1월 이탈리아 세리에A 유벤투스로 임대됐다. 유벤투스에서 리그 8골을 포함해 총 22경기에서 10골을 넣는 활약을 펼쳤다. 유벤투스는 콜로 무아니의 완전 영입을 추진했다. 그러나 PSG는 거절했다. 그 틈을 토트넘이 파고 들었다. 완전 이적 대신 한 시즌 임대로 조건을 바꿔 간신히 PSG의 승낙을 받아냈다. 토트넘 입장에서는 공격수 갈증을 겨우 해결한 셈이다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com