[속보]"민재야 반가워~" 뮌헨 슨-케듀오 탄생 'Here we go'……

"민재야 반가워~" 뮌헨 슨-케듀오 탄생 'Here we go'…임대료 270억+5년 의무 이적(1060억)

최종수정 2025-09-01 23:44

[스포츠조선 윤진만 기자]첼시 공격수 니콜라 잭슨(24)이 '유턴 사건'을 딛고 바이에른 뮌헨에 합류해 김민재 동료가 된다.

이적시장 전문가 파브리시오 로마노는 여름 이적시장 마감일인 1일(한국시각), 잭슨의 뮌헨행이 확정됐다는 의미에서 '히어 위 고'(Here we go)를 띄웠다.

로마노는 개인 채널을 통해 "첼시와 뮌헨은 잭슨 이적에 대해 새로운 합의를 마쳤다. 첼시가 원하는대로, 선 임대 후 2026년 여름 의무 이적조건이다. 임대료는 1650만유로(약 270억원)로, 잭슨은 이미 뮌헨과 5년 계약에 합의했다"라고 밝혔다. 완전영입 옵션 비용은 6100만유로(약 1060억원)에 달하는 것으로 전해졌다. 1330억원짜리 초대형 계약인 셈.

독일 일간 '빌트'는 잭슨이 완전이적 조건을 이행하려면 올 시즌 '상당히 높은 출전경기수'를 기록해야 한다고 보도했다. 달성하기 쉽지 않다는 의미로 해석된다.


로마노는 히어 위 고 옆에 '어게인'(Again)을 달았다. '재차' 이적이 확정됐다는 의미다.

잭슨은 8월30일 이적 절차를 위해 뮌헨에 도착한 상태였는데, 첼시 공격수 로리 델랍이 같은 날 풀럼전(2대0 승)에서 부상을 당했다. 급기야 공격진 구성에 어려움이 생긴 첼시가 돌연 이적을 취소하고 잭슨을 런던으로 복귀시켰다.

하지만 잭슨은 주앙 페드로와 델랍의 동시 영입으로 첼시 내에서 입지를 잃은 상태에서 첼시로 돌아가길 원치 않았다. 뉴캐슬 이적설도 잠시 떠올랐지만, 뮌헨 이적만을 원한 것으로 전해졌다.

잭슨 에이전트 알리 바랏은 1일 독일 '스카이'와의 인터뷰에서 "오늘 첼시와 뮌헨의 협상이 재개됐다. 우린 해결책을 찾길 바란다. 잭슨은 오직 뮌헨만을 원한다. 딜이 성사될 때까지 싸울 것"이라고 말했다.


해리 케인이라는 확실한 NO.1 월클 스트라이커를 보유한 뮌헨은 백업 내지는 케인의 파트너 공격수를 물색했다.

슈투트가르트에서 뛰던 닉 볼테마데가 1번 타깃이었지만, 볼테마데는 뮌헨행을 거절한 후 돌연 뉴캐슬로 이적했다.


뮌헨은 검증된 공격수인 잭슨 영입으로 공격진에 무게를 더했다. 구단은 앞서 리버풀에서 뛰던 콜롬비아 윙어 루이스 디아스를 영입했다. 최근 2년 동안 케인, 디아스 등 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 뛰던 공격수를 속속 영입하고 있다.

세네갈 국가대표 스트라이커인 잭슨은 2023년 비야레알에서 첼시로 이적 후 지난 두 시즌 동안 컵대회 포함 81경기에 출전해 30골을 넣었다. 지난시즌엔 37경기 13골.

2024~2025시즌 유로파컨퍼런스리그와 2025년 FIFA 클럽월드컵 우승을 경험했다.

하지만 새 시즌을 앞두고 엔조 마레스카 첼시 감독의 구상에서 제외된 잭슨은 개막 후 팀 엔트리에 포함되지 못했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

