스포츠조선

"위치 결정 문제 아니었다" 손흥민 반박, 갑자기 불거진 포지션 논란…역전패 "속상하다" 팬들께 사과

기사입력 2025-09-02 05:27


"위치 결정 문제 아니었다" 손흥민 반박, 갑자기 불거진 포지션 논란…역…
사진=Getty Images via AFP-GETTY IMAGE 연합뉴스

"위치 결정 문제 아니었다" 손흥민 반박, 갑자기 불거진 포지션 논란…역…
사진=Getty Images via AFP-GETTY IMAGE 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]손흥민(LA FC)이 역사적 무대에서 팬들께 사과했다.

LA FC는 1일(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)의 BMO 스타디움에서 열린 샌디에이고FC와 2025년 메이저 리그 사커(MLS) 정규리그 31라운드 홈 경기에 1대2로 패했다. LA FC는 최근 3경기(1승2무) 무패 행진을 마감했다.

이날 경기는 뜨거운 관심이 모아졌다. 손흥민의 LA FC 홈 데뷔전이었기 때문이다. 실제로 2만2937명의 '만원 관중'이 들어찼다.

손흥민은 이날 3-4-3 포메이션의 최전방 스트라이커로 선발 출전했다. 풀타임 뛰며 공격을 이끌었다. 하지만 그는 '골대불운'에 울었다. 손흥민은 후반 33분 페널티아크 정면에서 오른발 감아차기를 시도했지만, 오른쪽 골대를 강하게 때리는 '골대 불운'에 고개를 숙였다.

LA FC는 전반 15분 데니스 부앙가의 선제골로 앞서나갔다. 샌디에이고는 전반 33분 이르빙 로사노의 득점으로 1-1 동점을 만들었다. 손흥민은 전반 35분 예리한 오른쪽 코너킥을 투입했지만 득점으로 이어지지 못했다. 전반 45분에도 페널티아크 오른쪽에서 예리한 왼발 감아치기 슈팅으로 득점을 노렸지만, 상대 골키퍼에 막혔다.

전반을 1-1로 마친 LA FC는 후반 21분 역습에 무너졌다. LA FC는 손흥민을 앞세워 반격했지만 득점하지 못했다. 손흥민은 MLS 데뷔 4경기 만에 첫 패배를 홈 팬 앞에서 경험했다.


"위치 결정 문제 아니었다" 손흥민 반박, 갑자기 불거진 포지션 논란…역…
사진=Getty Images via AFP-GETTY IMAGE 연합뉴스

"위치 결정 문제 아니었다" 손흥민 반박, 갑자기 불거진 포지션 논란…역…
사진=Getty Images via AFP-GETTY IMAGE 연합뉴스
미국 언론 로스앤젤레스타임즈는 '손흥민은 토트넘에서 주로 측면 공격수로 활약했다. 하지만 LA FC에선 다른 선수들이 측면에서 뛰고 있다'고 지적했다.

손흥민은 "위치 결정의 문제가 아니었다"며 "(골대 강타 득점했다면) 아무도 아무 말도 하지 않았을 것이다. 이 모든 것이 결과 지향적이라고 생각한다"고 말했다.


그는 "나는 경기장에서 많은 경험을 했지만 이번 경기는 매우 특별했다. 팬들이 정말 대단했던 것 같다. 내가 속상한 이유는 그들이 한 골 이상, 승점을 가질 자격이 있기 때문"이라고 했다.

한편, 손흥민은 이제 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 A대표팀에 합류한다. 그는 미국-멕시코와의 친선 경기를 정조준한다. 손흥민이 EPL을 떠나 미국으로 무대를 옮긴 뒤 처음으로 대표팀에 합류하는 것이다. EPL 토트넘 시절 사제의 연을 맺었던 마우리시오 포체티노 미국 대표팀 감독과의 만남으로도 관심을 모은다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이용식, 손녀 안고 함박웃음 "안녕하세요 폭풍성장중인 원이엘 입니다"

2.

'아들상 5년만 임신' 성현주, 납골당 앞에서 보낸 생일 "네 식구 함께♥"

3.

박찬욱→이병헌까지..'어쩔수가없다' 베니스 극찬 "탁월하고, 잔혹한 자본주의 풍자극"

4.

'박수홍♥' 김다예, 33kg 감량에 스스로 감탄..“오” 터진 여신 비주얼

5.

원더걸스 유빈, 큰언니 암투병 중 뇌 전이에 도움 요청 "제대로 된 치료 받기 힘들어"

스포츠 많이본뉴스
1.

"쏘니가 우릴 도왔는데, 결과는 미쳤어" LA FC 감독 한탄...손흥민 골대 강타, 팀은 '서부 1위' 샌디에이고에 1-2 역전패

2.

'BBC 속보' 터졌다! 리버풀, 거물급 수비수 영입 성공…비르츠, 이삭에 이어 게히까지 세계최고 전력 품는다

3.

[속보]"강인아 안녕~" 콜로 무아니, 손흥민 공백 메우러 토트넘행 급물살 "개인협상 합의 임박"

4.

고기 또 사준다고 했더니, 또 우승해버리네...이대호, 1달 만에 고깃값 2500만원 쓰나

5.

韓 축구 팬들 놀라게 한 '깜짝 이적'...'빅리그 스트라이커 탄생' 오현규, '오피셜'만 남았다 "이미 메디컬 테스트 완료, 구단 센터에서 도착"

스포츠 많이본뉴스
1.

"쏘니가 우릴 도왔는데, 결과는 미쳤어" LA FC 감독 한탄...손흥민 골대 강타, 팀은 '서부 1위' 샌디에이고에 1-2 역전패

2.

'BBC 속보' 터졌다! 리버풀, 거물급 수비수 영입 성공…비르츠, 이삭에 이어 게히까지 세계최고 전력 품는다

3.

[속보]"강인아 안녕~" 콜로 무아니, 손흥민 공백 메우러 토트넘행 급물살 "개인협상 합의 임박"

4.

고기 또 사준다고 했더니, 또 우승해버리네...이대호, 1달 만에 고깃값 2500만원 쓰나

5.

韓 축구 팬들 놀라게 한 '깜짝 이적'...'빅리그 스트라이커 탄생' 오현규, '오피셜'만 남았다 "이미 메디컬 테스트 완료, 구단 센터에서 도착"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.