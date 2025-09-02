스포츠조선

[오피셜]'손흥민→이강인' KFA, 11회 연속 월드컵 본선 진출 1억원 포상…5등급 확대→차등 지급, 39명 수혜

기사입력 2025-09-02 14:39


Al Fayhaa Stadium/ 남자A대표팀/ 2026 FIFA 북중미 월드컵 3차예선/ 한국 vs 이라크/ 이라크원정/ 훈련/ 홍명보 감독/ 사진 김정욱

[스포츠조선 김성원 기자]대한축구협회(KFA) 11회 연속 월드컵 본선 진출에 성공한 태극전사들에게 포상급을 지급한다.

KFA는 2일 서울 신문로 축구회관에서 2025년도 제9차 이사회를 열고 2026년 북중미월드컵 본선 진출에 출격한 태극전사들에게 지급할 포상금을 확정했다.

KFA는 북중미월드컵 아시아예선 통과에 따른 포상금으로 총 27억4640만원을 지급한다. 지급 대상은 최종예선 10경기를 위해 소집됐던 선수 54명중 지급 최소기준을 충족하는 선수 총 39명이다. 이들에게는 기여도에 따라 1억원, 8000만원, 6000만원, 2500만원, 1500만원이 각각 주어진다. 손흥민(LA FC) 이강인(파리생제르맹) 등이 1억원을 받을 것으로 보인다.

KFA는 2022년 카타르월드컵 진출 당시, 선수단 기여도에 따라 등급을 총 4개로 나누어 30명에게 포상금을 지급했다. 이번 대회부터는 등급을 5개로 확대하고 지급 최소 기준을 완화하며 더 많은 선수가 포상금 혜택을 받게 됐다.

코칭스태프는 계약 조건에 따라 지급한다. 대표팀을 뒤에서 든든하게 받친 지원스태프에게도 정해진 기준에 따라 포상금이 지급될 예정이다.

이번 이사회에서는 KFA 공인위원회 위원 선임이 완료됐다. 공인위원회는 경기시설 및 용품을 공인하는데 필요한 역할을 수행하며 경기인, 공학 및 생산 분야 전문가, 용품 및 시설 분야 전문가 등으로 꾸려진다.

위원은 총 8명으로 이 중 6명의 외부위원은 지난 4차 이사회에서 선임됐고, 이번에는 내부 위원 2인을 추가 선임했다. 이중 새로 선임된 김현태 대회위원장이 규정에 따라 협회 추천으로 공인위원회 위원장을 맡게 된다.

2017년 국제축구연맹(FIFA) U-20(20세 이하) 월드컵 잉여금 수입 보고안도 심의 및 의결됐다. 잉여금 수입은 총 51억5710만원이며 이 금액은 전액 대한민국 축구종합센터 조성에 활용된다. 충남 천안시 입장면에 위치한 축구종합센터는 현재 마무리 공사가 한창 진행 중이다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

