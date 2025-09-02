사실상 '오피셜' 獨 BBC급 확인 완료! '韓 차기 골잡이' 오현규, …

|
[스포츠조선 이현석 기자]한국 대표팀 골잡이 오현규의 이적이 불발됐다. 이유는 무엇일까.
이적은 일사천리로 진행되며 곧바로 메디컬테스트까지 진행됐다. 독일 스카이스포츠 소속의 데니스 바이어 기자는 '오현규가 메디컬 테스트를 마치고, 구단 센터에 도착했다. 빌랄 엘카누스도 도착했다. 부오나니, 엘카누스, 오현규의 이적이 곧 완료될 예정이다'라고 밝혔다.
키커는 '오랜 부상이 문제였을까? 또 다른 걸림돌이 있었을 수도 있다. 오현규는 9년 전 십자인대 부상을 당했다. 다만 그는 이후 별 문제 없이 경기를 뛰었다. 그는 셀틱, 헹크, 대표팀에서 뛰었다. 슈투트가르트는 이미 이런 비슷한 사례가 있었다. 세바스티앙 페레이라 두 나시멘투를 영입했는데, 그 또한 이런 선수였다. 하지만 메디컬 테스트를 통해 이런 것이 밝혀지지는 않았다. 또한 그는 슈투트가르트에서 수술 이후 수년 동안 선수 생활을 이어갔다'고 평가하며, 부상이 발목을 잡지는 않았을 수 있다고 했다.
한국 대표팀 공격수가 오랜만에 빅리그로 거액의 이적료를 받고 떠날 기회였지만, 물거품이 됐다. 아쉬움이 크겠지만, 이적료로 높은 평가를 받은 오현규에게는 올 시즌 활약으로 더 큰 도약을 꿈꿀 기회가 될 수도 있다.
