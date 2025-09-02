"훈련장 1등 준비" '홍명보호 핵심' 이강인 결국 이적 무산, PSG …

|
[스포츠조선 김가을 기자]이강인(24)이 결국 파리생제르맹(PSG·프랑스)에 남았다. '설'만 무성했던 이강인의 여름 이적시장은 잔류로 끝났다.
2일(이하 한국시각), 2025년 유럽 여름 이적시장이 막을 내렸다. 이강인은 이번 여름 이적시장의 뜨거운 감자였다. 그는 맨유, 토트넘, 크리스탈팰리스, 뉴캐슬, 노팅엄(이상 잉글랜드), AC 밀란, 나폴리(이상 이탈리아), 아틀레티코 마드리드(스페인) 등의 관심을 받았다. 관련해 구체적인 언급이 나오기도 했다. 에디 하우 뉴캐슬 감독은 방한 당시 이강인 이적설과 관련해 "관심이 있던 것은 맞다"고 인정했다. 프랑스 언론 레키프는 '노팅엄은 이강인 영입을 위해 보너스를 제외하고 약 3000만유로를 제안했다'고 보도했다.
이강인에게 2025~2026시즌은 매우 중요하다. 2026년 북중미월드컵을 앞두고 있기 때문이다. 특히 이강인은 '홍명보호'의 핵심이다. 그는 홍명보 감독 부임 뒤 치른 북중미월드컵 아시아 3차예선 10경기 중 부상으로 이탈한 한 경기를 제외, 모두 출전했다. 그는 9월 미국 원정 A매치 명단에도 이름을 올렸다. 이강인이 최상의 컨디션을 유지하는 게 중요한 이유다. 이강인도 월드컵에 대한 간절함을 드러냈다. 올 시즌의 중요성을 그 누구보다 잘 알고 있다. 앞서 "(코칭스태프께서) 소속팀에서 많은 경기를 뛰지 못하고 있으니 더 많은 출전을 하면 좋을 것 같다는 말을 해주셨다. 나도 마찬가지로 생각하고 있는 부분이다. 내년은 월드컵의 해다. 나도 최고의 몸 상태로 갈 수 있도록 해야 할 것 같다"고 말했다.
이강인은 자신의 말을 지키기 위해 노력하고 있다. 결국은 훈련, 또 훈련이다. 축구계 복수 관계자에 따르면 이강인은 최근 연령별 대표팀 시절 인연을 맺은 박지현 피지컬 코치와 따로 훈련을 진행하고 있다. 박 코치는 프랑스 파리로 건너가 이강인의 훈련을 돕고 있다. 이강인은 마요르카(스페인) 시절에도 박 코치와 별도 훈련을 했다. 또 다른 관계자는 "대표팀 훈련 때도 이강인이 훈련장에 1등으로 나온다. 늘 5~10분 먼저 나와서 준비한다. 그런 모습이 후배들에게 귀감이 된다"고 했다. 이강인은 미국 뉴욕에서 대표팀에 합류, 미국-멕시코를 상대한다. 김가을 기자 epi17@sportschosun.com