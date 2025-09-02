스포츠조선

"훈련장 1등 준비" '홍명보호 핵심' 이강인 결국 이적 무산, PSG 생존경쟁 스타트 걱정→결국 훈련 또 훈련

기사입력 2025-09-02 22:30


10일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국과 쿠웨이트의 2026년 북중미월드컵 아시아 3차예선 B조 최종전. 대한민국이 4대0 승리를 거둔 후 열린 월드컵 진출 축하행사에서 이강인이 감사 인사를 전하고 있다. 상암=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.6.10/

사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]이강인(24)이 결국 파리생제르맹(PSG·프랑스)에 남았다. '설'만 무성했던 이강인의 여름 이적시장은 잔류로 끝났다.

2일(이하 한국시각), 2025년 유럽 여름 이적시장이 막을 내렸다. 이강인은 이번 여름 이적시장의 뜨거운 감자였다. 그는 맨유, 토트넘, 크리스탈팰리스, 뉴캐슬, 노팅엄(이상 잉글랜드), AC 밀란, 나폴리(이상 이탈리아), 아틀레티코 마드리드(스페인) 등의 관심을 받았다. 관련해 구체적인 언급이 나오기도 했다. 에디 하우 뉴캐슬 감독은 방한 당시 이강인 이적설과 관련해 "관심이 있던 것은 맞다"고 인정했다. 프랑스 언론 레키프는 '노팅엄은 이강인 영입을 위해 보너스를 제외하고 약 3000만유로를 제안했다'고 보도했다.

이강인은 숱한 러브콜을 받았지만, 이적으로 완성되진 못했다. 레키프는 '이강인은 PSG든 다른 구단이든 출전 시간을 늘리고 싶어한다. 하지만 PSG는 확고한 입장을 고수하고 있다. PSG는 최근 몇 주 동안 이강인의 이적을 허용하지 않고 있다. 3000만유로란 상당한 금액에도 PSG는 제안을 거부했다. 협상 여지도 열어두지 않았다'고 전했다. 스포츠조선 취재 결과, PSG는 이강인을 중요한 선수로 판단하고 있다. 이강인은 공격형 미드필더, 측면 공격수는 물론이고 수비형 미드필더까지 소화할 만큼 축구 재능이 뛰어나다. PSG가 이강인을 쉽게 놓아줄 수 없는 이유다. 또 주전급에서 부상자가 나올 경우 이강인의 쓰임새는 더 커진다. 게다가 이강인의 마케팅 파워도 상당하다.


사진=REUTERS 연합뉴스

사진=AFP 연합뉴스
생존경쟁은 또 다른 얘기다. PSG에 남은 이강인은 치열한 경쟁 앞에 놓였다. 그는 지난 2024~2025시즌 전후반기 180도 다른 입지였다. 이강인은 전반기 프랑스 리그1 16경기에 모두 출전했다. 선발로 9회, 교체로 7회 그라운드를 밟았다. 16경기에서 6골-2도움을 기록하며 펄펄 날았다. 하지만 후반기 경쟁에서 밀리는 모습이었다. 특히 유럽챔피언스리그(UCL) 등 큰 무대에선 벤치에 앉는 시간이 더 길었다. 6월 치른 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵에선 단 한 번도 선발로 나서지 못했다. 교체 출전 4회가 전부였다. 벤치만 지킨 것도 세 경기나 된다.

이강인에게 2025~2026시즌은 매우 중요하다. 2026년 북중미월드컵을 앞두고 있기 때문이다. 특히 이강인은 '홍명보호'의 핵심이다. 그는 홍명보 감독 부임 뒤 치른 북중미월드컵 아시아 3차예선 10경기 중 부상으로 이탈한 한 경기를 제외, 모두 출전했다. 그는 9월 미국 원정 A매치 명단에도 이름을 올렸다. 이강인이 최상의 컨디션을 유지하는 게 중요한 이유다. 이강인도 월드컵에 대한 간절함을 드러냈다. 올 시즌의 중요성을 그 누구보다 잘 알고 있다. 앞서 "(코칭스태프께서) 소속팀에서 많은 경기를 뛰지 못하고 있으니 더 많은 출전을 하면 좋을 것 같다는 말을 해주셨다. 나도 마찬가지로 생각하고 있는 부분이다. 내년은 월드컵의 해다. 나도 최고의 몸 상태로 갈 수 있도록 해야 할 것 같다"고 말했다.

이강인은 자신의 말을 지키기 위해 노력하고 있다. 결국은 훈련, 또 훈련이다. 축구계 복수 관계자에 따르면 이강인은 최근 연령별 대표팀 시절 인연을 맺은 박지현 피지컬 코치와 따로 훈련을 진행하고 있다. 박 코치는 프랑스 파리로 건너가 이강인의 훈련을 돕고 있다. 이강인은 마요르카(스페인) 시절에도 박 코치와 별도 훈련을 했다. 또 다른 관계자는 "대표팀 훈련 때도 이강인이 훈련장에 1등으로 나온다. 늘 5~10분 먼저 나와서 준비한다. 그런 모습이 후배들에게 귀감이 된다"고 했다. 이강인은 미국 뉴욕에서 대표팀에 합류, 미국-멕시코를 상대한다. 김가을 기자 epi17@sportschosun.com

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.