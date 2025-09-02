[오피셜]'돈마룸마 수혈' 맨시티 '땡큐' 결별 발표→에데르송, '227…

|
|
|
[스포츠조선 김성원 기자]잔루이지 돈나룸마(26)의 영입으로 설자리를 잃은 맨시티의 주전 수문장 에데르송(32)이 튀르키예의 페네르바체로 이적한다.
에데르송은 맨시티의 전성기를 함께했다. 그는 2017년 6월 맨시티에 둥지를 틀었다. 8시즌 동안 주전 골키퍼로 활약했다. 에데르송은 맨시티에서 372경기에 출전했다.
잉글랜드 프리미어리그(EPL)에선 276경기에 출전해 122번의 클린시트를 기록했다. 7개의 도움을 기록할 정도로 활약이 빛났다.
정점은 2022~2023시즌이었다. 맨시티는 창단 후 첫 트레블(3관왕)을 완성했다. 2023~2024시즌에는 최초로 EPL 4연패의 금자탑을 쌓아올렸다.
에데르송은 "나는 우리가 함께 이룬 환희에 대해 엄청나게 자랑스럽게 여기면서 맨시티를 떠난다. 그 유니폼을 엄청나게 많이 입어 영광이었다"며 "펩 과르디올라 감독 아래에서 우리는 프리미어리그를 제패하고 유럽을 정복했다. 정말 놀라운 일이었다"고 추억했다.
그리고 "난 8년 전 희망을 안고 맨체스터에 왔지만, 이? 아름다운 시간을 함께 보낼 수 있을 거라고는 예상하지 못했다. 매시티에서 뛴 건 내 인생에서 가장 특별한 시간이었다. 언제나 이 특별한 클럽의 팬으로 남을 것"이라고 덧붙였다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com