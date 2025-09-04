김민재 '초비상' 또 쫓아낼 준비한다... "KIM 내년 여름 방출 가능…

|
[스포츠조선 이현석 기자]바이에른 뮌헨은 오로지 김민재의 대체자 생각뿐일까. 바이에른 단장이 또 김민재를 대체할 선수를 점찍었다.
이어 '바이에른은 새로 영입한 요나단 타를 주전 수비수로 기용하고 있다. 아마도 첫 번째 대체자는 김민재다. 김민재는 이미 최근 이적시장에서 방출 후보로 거론됐으며, 내년 여름 방출 가능성이 크다. 우파메카노도 계약 만료를 앞두고 있으며 아직 재계약을 체결하지 못했다'라며 게히가 김민재를 대체할 수 있다고 평가했다.
이런 상황에서 최근 리버풀 이적이 무산된 게히가 내년 여름 자유계약으로 팀을 떠날 가능성이 커지자, 바이에른은 다시금 김민재를 내보내고 새로운 수비수를 영입할 계획을 세운 것으로 보인다. 다만 게히가 바이에른의 예상대로 분데스리가로 향할지는 미지수다. 이미 리버풀을 비롯해 아스널, 토트넘 등 여러 구단의 이름이 게히와 함께 거론됐었다. 게히가 시장에 나오더라도 바이에른의 맘처럼 흘러가기는 쉽지 않아 보인다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com