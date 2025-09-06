[단독]이을용 경남FC 감독, 성적 부진 책임지고 '자진사퇴'…6일 충북…

스포츠조선

[단독]이을용 경남FC 감독, 성적 부진 책임지고 '자진사퇴'…6일 충북청주 원정 경기까지 지휘

기사입력 2025-09-06 10:06


사진제공=한국프로축구연맹

사진제공=한국프로축구연맹

[스포츠조선 박찬준, 김가을 기자]이을용 감독이 경남FC 지휘봉을 내려놓는다.

K리그 사정에 정통한 관계자는 스포츠조선을 통해 '이을용 감독이 구단에 팀 쇄신을 위헤 자진사퇴하겠다는 뜻을 전했다. 코칭스태프들에게도 해당 이야기를 전했다. 6일 열리는 충북청주와의 원정 경기를 끝으로 팀을 떠날 예정'이라고 귀띔했다. 경남은 6일 청주종합운동장에서 충북청주와 '하나은행 K리그2 2025' 원정 경기를 치른다. 경남은 27경기에서 6승5무16패(승점 23)를 기록하며 14개 팀 가운데 12위에 머물러 있다.

이 감독은 올 시즌을 앞두고 경남 사령탑에 올랐다. 경남은 지난해 최악의 시간을 보냈다. 정규리그 36경기에서 승점 33점(6승15무15패)을 쌓으며 13개 팀 가운데 12위에 머물렀다. 시즌 중 감독이 물러나는 어수선한 상황을 경험했다.

경남의 선택은 이 감독이었다. 그는 현역시절 한국을 대표하는 미드필더로 명성을 떨쳤다. 2002년 한-일월드컵 4강 신화의 주역이었다. 튀르키예 등 유럽 무대도 경험했다. 은퇴 후 지도자로 변신, 꾸준히 코치 경력을 쌓았다. 다만, 프로 정식 감독은 이번이 처음이었다. 이 감독은 과거 FC서울에서 감독대행을 경험한 적은 있지만, 이번에 처음으로 프로 지휘봉을 잡았다.

그토록 원했던 프로 감독, 개막 전부터 엇박자가 났다. 이 감독이 원하는 방향으로 선수단 구성이 되지 않았다. 그럼에도 초반 순항했다. 개막전에서 '우승후보' 인천 유나이티드에 0대2로 패했지만, 이후 분위기를 탔다. 경남은 부산 아이파크와의 '낙동강 더비'에서 첫 승리를 거머쥐었다. 이후 화성FC(1대1 무)-전남(2대2 무)을 상대로 무패를 이어갔다. 경남은 '다크호스' 충북청주를 상대로 3대0 대승을 거두며 분위기를 이어갔다. 초보 감독에 대한 우려의 시선을 깨는 듯 했다.

하지만 변수를 넘지 못했다. 부상이었다. 핵심 자원들이 줄줄이 이탈했다. 특히 팀의 공격을 책임져야 할 외국인 선수들이 경기에 나서지 못했다. 여기에 중원의 핵이던 수비형 미드필더 이강희마저 여름 이적 시장을 통해 오스트리아 분데스리가의 아우스트리아 빈으로 이적했다. 이 감독은 아쉬웠지만, 제자의 유럽행을 막을 수 없었다.

결국 선수단은 크게 휘청였다. 문제는 여기서 끝이 아니었다. 그라운드 밖에서 어수선한 상황이 포착됐다. 구단 운영에 대한 물음표가 붙었다.

그럼에도 이 감독은 흔들림 없이 중심을 잡기 위해 노력했다. 여름이적시장 승부수를 띄웠다. 외국인 진용을 바꿨다. 포르투 출신의 브루노 코스타와 후벵 마세도 등을 영입했다. FC안양에서 뛴 스트라이커 단레이도 영입했다. 이 감독은 여기에 어린 선수들을 투입하며 반전을 꾀했다.


하지만 한 번 바뀐 기류를 되돌리는 것은 쉽지 않았다. 경남은 반등하지 못하며 승점을 쌓지 못했다. 결국 이 감독은 결단을 내렸다. 팀의 분위기 전환을 바라며 스스로 물러나는 것을 택했다. 징계에서 돌아온 이 감독은 6일 충북청주전 벤치에 앉아, 유종의 미를 노린다.

박찬준 김가을 기자

