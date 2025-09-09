[속보]'HERE WE GO' 확인 완료! '충격 결별' SON 스승 짤…

|
[스포츠조선 이현석 기자]누누 산투 감독이 팀을 떤나다.
하지만 구단주와의 관계가 문제였다. 구단주와의 불화로 인해 경질 가능성이 거론되고 있다. 마리나키스는 지난 시즌부터 누누와 갈등을 겪었다. 레스터 시티와의 경기 후 경기장에 들어와 누누 감독을 직접 질책하는 장면도 포착됐다. 누누도 물러서지 않았다. 누누는 2025~2026시즌 개막 후 기자회견에서 "스쿼드 구성이 너무 뒤처졌다. 계획했던 것들이 제대로 풀리지 않았고, 선수단 준비도 완벽하지 않았다. 어떤 선수단인지도 잘 모르겠다"며 공개적으로 구단 운영을 비판했다.
포스테코글루는 다른 선택지보다 EPL 복귀에 열정적인 것으로 알려졌기에 노팅엄의 제안이 온다면 수락할 가능성이 충분하다. 포스테코글루가 노팅엄 사령탑에 부임한다면, 토트넘과의 맞대결도 크게 관심을 받을 수 있다. 올 시즌 노팅엄과 토트넘의 첫 맞대결은 12월 14일 노팅엄의 홈구장에서 열린다. 이날 경기에서 노팅엄을 지휘하는 감독이 누가 될지도 귀추가 주목된다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com