스포츠조선

[속보]'HERE WE GO' 확인 완료! '충격 결별' SON 스승 짤리고, 손흥민 前 감독 온다...누누, 노팅엄과 3경기 만에 결별 "포스테코글루 차기 감독 후보"

기사입력 2025-09-09 07:49


[속보]'HERE WE GO' 확인 완료! '충격 결별' SON 스승 짤…
AFP연합뉴스

[속보]'HERE WE GO' 확인 완료! '충격 결별' SON 스승 짤…
AFP연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]누누 산투 감독이 팀을 떤나다.

유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 9일(한국시각) 개인 SNS를 통해 '속보다. 누누 감독이 노팅엄 포레스트와 즉각 결별한다'고 보도했다.

로마노는 '최근 몇 주 동안 당사자들 사이가 고조됐고, 결정이 내려졌다. 노팅엄은 누누가 떠난다고 헤코르드도 인정했다. 엔제 포스테코글루를 포함한 3명의 후보가 고려되고 있다'고 밝혔다.


[속보]'HERE WE GO' 확인 완료! '충격 결별' SON 스승 짤…
AFP연합뉴스
2023~2024시즌 도중 노팅엄에 부임한 누누는 2024~2025시즌 팀을 완전히 탈바꿈하며 뛰어난 성과를 거뒀다. 누누의 전술과 선수들의 활약 끝에 노팅엄은 유럽챔피언스리그 진출까지 경쟁했으며, 시즌을 7위로 마감해 유로파리그 진출도 성공했다.

하지만 구단주와의 관계가 문제였다. 구단주와의 불화로 인해 경질 가능성이 거론되고 있다. 마리나키스는 지난 시즌부터 누누와 갈등을 겪었다. 레스터 시티와의 경기 후 경기장에 들어와 누누 감독을 직접 질책하는 장면도 포착됐다. 누누도 물러서지 않았다. 누누는 2025~2026시즌 개막 후 기자회견에서 "스쿼드 구성이 너무 뒤처졌다. 계획했던 것들이 제대로 풀리지 않았고, 선수단 준비도 완벽하지 않았다. 어떤 선수단인지도 잘 모르겠다"며 공개적으로 구단 운영을 비판했다.


[속보]'HERE WE GO' 확인 완료! '충격 결별' SON 스승 짤…
AFP연합뉴스
구단주와 감독 사이가 제대로 틀어지며 노팅엄은 누누를 내보내고, 새 감독 후보를 물색 중인 것으로 보인다. 유력 후보로 거론되는 인물은 포스테코글루다. 포스테코글루는 지난 2023~2024시즌 토트넘에 부임해 손흥민의 스승으로서 두 시즌을 이끌었다. 2024~2025시즌 리그에서는 17위로 극심한 부진에 시달렸지만, 유로파리그 우승을 이끌며 토트넘의 오랜 무관을 끊어냈다. 손흥민 또한 포스테코글루 체제에서 프로 첫 우승 트로피를 들어올리며 그동안의 한을 풀었다.

포스테코글루는 다른 선택지보다 EPL 복귀에 열정적인 것으로 알려졌기에 노팅엄의 제안이 온다면 수락할 가능성이 충분하다. 포스테코글루가 노팅엄 사령탑에 부임한다면, 토트넘과의 맞대결도 크게 관심을 받을 수 있다. 올 시즌 노팅엄과 토트넘의 첫 맞대결은 12월 14일 노팅엄의 홈구장에서 열린다. 이날 경기에서 노팅엄을 지휘하는 감독이 누가 될지도 귀추가 주목된다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박주호♥안나, 자식농사 대성공했다...딸 나은, 리듬체조 대회 '대상' "스스로 증명" ('집에서안나와')

2.

옥주현 "27세 사업실패로 빚더미…핑클 재결합 이제 못할수도"[SC리뷰]

3.

'혼전임신 결혼' 곽튜브, 예비신부는 5세 연하 공무원…결혼식 사회 전현무[SC이슈]

4.

고현정, 아역배우 목숨 살렸다 "파도 덮치자 온몸 던져 구해, 생명의 은인"

5.

손연재, ♥남편 몰래 '480만 원' 명품백 구매 "내돈내산이지만 비밀"

스포츠 많이본뉴스
1.

PS는 탈락했다, 이제는 ML '쇼케이스' 무대?…"이미 어느정도 계산하지 않았을까요"

2.

SF 사장 '이정후 부활' 인정했다, "첫 풀타임 시즌 많은 것 배워 내년 더 좋아진다" 공개 발언

3.

HERE WE GO 독점, "김민재, 호날두의 알 나스르행 이적 거절...인테르-유벤투스-AC밀란 이적 불발 이유는 연봉"

4.

"푹 쉬면서 가을야구 준비" 비현실적인 48경기-47이닝 연속 무실점, 독립리그 출신 필승불펜 1군 엔트리 제외[민창기의 일본야구]

5.

한화 엄상백, '올해 연봉 9억 값' 아직 안 늦었다 → 작년 '엘동원'처럼 해준다면? 부활의 불씨 확인한 삼성전

스포츠 많이본뉴스
1.

PS는 탈락했다, 이제는 ML '쇼케이스' 무대?…"이미 어느정도 계산하지 않았을까요"

2.

SF 사장 '이정후 부활' 인정했다, "첫 풀타임 시즌 많은 것 배워 내년 더 좋아진다" 공개 발언

3.

HERE WE GO 독점, "김민재, 호날두의 알 나스르행 이적 거절...인테르-유벤투스-AC밀란 이적 불발 이유는 연봉"

4.

"푹 쉬면서 가을야구 준비" 비현실적인 48경기-47이닝 연속 무실점, 독립리그 출신 필승불펜 1군 엔트리 제외[민창기의 일본야구]

5.

한화 엄상백, '올해 연봉 9억 값' 아직 안 늦었다 → 작년 '엘동원'처럼 해준다면? 부활의 불씨 확인한 삼성전

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.