"축구인생은 마흔부터!" 세리에A 데뷔골 넣은 리빙 레전드 모드리치…64…

[스포츠조선 윤진만 기자]크로아티아의 리빙 레전드 루카 모드리치(40·AC밀란)가 마흔 살 생일을 맞이한지 며칠 지나지 않아 이탈리아 세리에A 데뷔골을 터뜨렸다.
모드리치는 "사람들이 더는 내 나이를 떠올리지 않았으면 좋겠다!"며 "승리하는 방식이 정말 대단했고, 정말 중요한 승리였다"라고 소감을 말했다.
밀란은 리그와 컵대회를 포함해 4경기만에 데뷔골을 쏜 모드리치의 활약에 힘입어 1대0 승리했다. 개막전에서 크레모네세에 1대2 충격패한 밀란은 레체(2대0 승)전에 이어 2연승을 질주하며 2승1패 승점 6으로 단숨에 5위로 점프했다. 3연승 중인 1, 2위 나폴리, 인터밀란(이상 승점 9)와는 3점차다.
모드리치는 "팀 전체가 잘 싸웠다고 생각한다. 경기가 거듭될수록 우리는 더 자신감을 갖게 될 거라고 확신한다. 선수들이 (부상에서)돌아오고 서로 더 잘 알게 되면 더 나아질 것"이라고 말했다.
1999년생으로 모드리치와 15살차인 살레마커스는 "어릴 적부터 모드리치를 봐왔다. 그런 선수가 내 곁에 있다는 게 꿈만 같다. 그는 훌륭한 선수지만, 그보다 더 멋진 사람이다. 정말 겸손하다. 또한 골을 넣기 위해 모든 걸 다 쏟아붓는다"라고 엄지를 들었다.
모드리치는 크로아티아 디나모 자그레브에서 프로 경력을 시작해 토트넘(2008~2012년)에서 존재감을 알렸다. 2012년 레알로 이적해 13년간 활약하며 6번의 유럽챔피언스리그, 4번의 스페인프리메라리가를 포함해 28개의 트로피를 수확했다. 2018년에는 발롱도르도 수상했다. 초심을 되찾기 위해 밀란에서 등번호 14번을 달고 활약 중이다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
