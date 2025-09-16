佛 충격 속보! "이강인 통증 심하다"→챔피언스리그 결장 유력…PSG 줄…

|
[스포츠조선 강우진 기자]지난 시즌 찬밥 대우였던 이강인이 이제는 파리생제르망(PSG)에서 중요한 존재가 됐다. 주전 선수들이 줄부상인 상황에서 이들을 대체할 수 있는 가장 적합한 자원이기 때문이다. 하지만 그런 이강인마저 쓰러졌다. 프랑스 매체들은 이강인의 부상 소식과 팀에 대한 우려를 전했다.
PSG는 부상자가 속출하는 상황에서 일정에 차질을 겪을 수도 있다.
매체는 "이것은 PSG에 또 한 번의 타격이다. 이보다 약 30분 전에는 흐비차 크바라츠헬리아가 왼쪽 종아리에 타박상을 당해 교체로 물러났다"라며 "이미 A매치 휴식기 동안 우스만 뎀벨레와 데지레 두에를 잃은 상태였다"라고 설명했다.
매체는 "랑스와의 리그1 경기에서 부상으로 교체된 이강인 역시 해당 일정을 앞두고 출전 여부가 불투명하다"라며 "한국 국가대표 미드필더 이강인은 여전히 발목 통증을 느끼고 있으며, 특히 슈팅 시 통증이 심하다"라고 했다. 이어 "출전 가능 여부는 경기 전날 오전 마지막 테스트를 통해 최종 결정될 예정"이라고 덧붙였다.
이강인이 생각보다 심각한 부상이 아닌 것은 다행이지만, 축구 선수에게는 예민한 부위인 발목 부상인 만큼 섣부른 출전은 금물이다. PSG 주전 공격진이 이탈한 지금 상황에서 주전 도약을 위해 이강인의 활약이 절실했지만, 불운하게도 부상이 발목을 잡게 됐다. 이강인의 빠른 회복을 PSG와 한국 축구 팬들 모두가 바라고 있다.
