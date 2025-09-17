'무조건 이강인! 이강인!' EPL 돌풍의 팀 '간절한 외침'→"부진 탈…

|
[스포츠조선 강우진 기자]영국 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 돌풍의 팀 아스톤 빌라가 이강인 영입과 관련해 꾸준히 언급되고 있다. 영국 언론들도 이강인의 영입 가능성에 대해 계속해서 이야기를 전하고 있다.
에메리 감독은 여기에 더해 이강인에 주목하고 있는 것으로 전해졌다.
이강인은 대한민국 국가대표 선수다. 중앙 미드필더로 플레이 메이커 역할과 공격진영에서는 양쪽 날개에서 모두 뛸 수 있다. 아스톤 빌라의 전력 보강에 도움을 줄 수 있는 자원으로 평가된다.
아스톤 빌라는 이강인이 팀에 합류한다면 재능을 폭발시킬 수 있을 것으로 확신하고 있다고 한다. 에메리 감독 아래에서 더 큰 성장이 가능하다는 것이다.
아스톤 빌라가 이강인을 영입하기 위해서는 적극적인 투자가 뒷받침돼야 한다.
매체는 "시즌 초반 부진을 봤을 때 아스톤 빌라가 다시 도약하려면 투자가 이루어져야 한다"라며 "올 시즌에도 에메리 감독이 마법처럼 팀을 유럽대항전 진출권으로 이끌기를 기대하는 것은 무리일 수 있으며, 여름 이적시장의 영입 수준을 고려하면 더욱 그렇다"라고 주장했다.
그러면서 "하지만 이강인을 1월에 영입하는 것은 아스톤 빌라가 경쟁력을 되찾기 위해 반드시 승인해야 하는 야심찬 한 걸음이 될 것이다"라고 전했다.
