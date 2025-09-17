스포츠조선

이강인 대충격! 챔피언스리그 '명단 제외'→가벼운 타박상이라면서…깜짝 선발 가능성 여전?

기사입력 2025-09-17 14:59


이강인 대충격! 챔피언스리그 '명단 제외'→가벼운 타박상이라면서…깜짝 선…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]이강인이 챔피언스리그 명단에서 제외됐다. 가벼운 부상으로 출전이 유력하다는 이야기가 나온 것과는 반대되는 예측이다. 이강인의 소속팀 파리 생제르망(PSG)은 오는 18일(한국시각) 오전 4시 아탈란타와 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 리그페이즈 1라운드 경기를 치른다.

영국 기브미스포츠는 17일 PSG와 아탈란타의 경기에서 이강인이 명단에서 제외될 것으로 예상했다. 매체가 예상한 선발 라인업은 셰발리에, 하키미, 마르퀴뇨스, 파초, 멘데스, 비티냐, 주앙 네베스, 루이스, 크바라츠헬리아, 라모스, 바르콜라였다. 이강인은 벤치에도 앉지 못할 것으로 내다봤다.

매체는 "우스만 뎀벨레와 데지레 두에는 최소 다음 A매치 휴식기까지 결장할 예정"이라며 "이강인, 크바라츠헬리아, 베랄두는 주말 경기에서 부상을 당해 출전 여부가 불투명하다"라고 설명했다.


이강인 대충격! 챔피언스리그 '명단 제외'→가벼운 타박상이라면서…깜짝 선…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

이강인 대충격! 챔피언스리그 '명단 제외'→가벼운 타박상이라면서…깜짝 선…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
루이스 엔리케 감독은 이번 시즌 UEFA 슈퍼컵 우승으로 시즌을 기분 좋게 시작했으며, 최근 랑스를 2대0으로 꺾으면서 좋은 출발을 보이고 있다. 문제는 부상이다. PSG는 빡빡한 여름 일정으로 인해 선수들이 거의 휴식을 취하지 못하면서 여러 부상 문제에 시달리고 있다.

경기를 앞두고 기자회견에서 엔리케 감독은 "팀은 준비가 됐다. 시즌 첫 주에는 볼 소유에서 다소 매끄럽지 못했지만, 이는 정상적인 과정이었고 우리 선수들은 빠르게 본래 감각을 되찾았다"라며 "훈련과 경기를 통해 이를 확인했고, 지금은 매우 높은 수준에서 훈련하고 있다"라고 말했다.


이강인 대충격! 챔피언스리그 '명단 제외'→가벼운 타박상이라면서…깜짝 선…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
또 엔리케 감독은 "아탈란타는 이번 여름 감독이 바뀌었기 때문에 그들의 플레이 스타일을 예측하기 어려울 것"이라며 "하지만 예년처럼 여전히 강한 압박과 뛰어난 볼 소유 능력을 갖춘 어려운 팀"이라고 주장했다.

끝으로 그는 "이탈리아 팀과 경기하는 건 항상 어렵다. 우리는 상대 스타일에 적응할 필요가 있지만, 그게 우리가 잘하는 부분 중 하나"라며 "내일 경기는 그 적응력을 얼마나 잘 보여줄 수 있느냐가 관건"이라고 했다.

공격 옵션이 제한된 상황에서 크바라츠헬리아가 출전할 수 있다는 것이 희망적이다. 이강인 역시 단순 타박상으로 부상이 크지 않은 것으로 알려진 만큼 출전 가능성이 있다. 매체의 예상과는 달리 깜짝 선발 가능성도 열려 있다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구혜선, 벤처기업 CEO 됐다..으리으리한 2층 사무실 공개

2.

"진짜 그사세네" 장원영, 불가리 韓 대표와 생일파티..럭셔리 시계+편지까지 인증[SC이슈]

3.

이영애, 25년 만 손석희 만났다..MBC 레전드들의 빛나는 투샷

4.

'잘 생겨서 난리난' 윈터 경호원, 정체 밝혀졌다 "보디가드 아닌 모델"

5.

‘이혼 후에도 동거’ 윤민수, 80평 집→40억 건물 매각 “재산 분할 수순”

스포츠 많이본뉴스
1.

'英 BBC 충격 분석' 손흥민 없어도 잘 나가네! 3년 만에 돌아온 UCL, 프랭크의 토트넘은 다르다...포스테코글루 못하는 '실리 축구'로 승리

2.

"백승호 옆자리? 2부 주전도 어려워" 손흥민 울겠다...참혹한 평가 받은 '前 SON 파트너' 한때 英 최고 재능

3.

역대급 희소식! 아스톤 빌라 '영입 핵심 이강인'→감독 오피셜까지 나왔다…챔스 앞두고 "확실히 출전 가능"

4.

'구창모 먼저 출격한다!' 4타자 연속 홈런 충격, 상대 약점 노린 라인업 꺼냈다[창원 현장]

5.

'유영찬 설마 너마저' 5점차 리드서 S기회 날려. 1이닝 3안타 2볼넷 2실점. 막판 LG 우승 가도 최대 변수되나[수원 포커스]

스포츠 많이본뉴스
1.

'英 BBC 충격 분석' 손흥민 없어도 잘 나가네! 3년 만에 돌아온 UCL, 프랭크의 토트넘은 다르다...포스테코글루 못하는 '실리 축구'로 승리

2.

"백승호 옆자리? 2부 주전도 어려워" 손흥민 울겠다...참혹한 평가 받은 '前 SON 파트너' 한때 英 최고 재능

3.

역대급 희소식! 아스톤 빌라 '영입 핵심 이강인'→감독 오피셜까지 나왔다…챔스 앞두고 "확실히 출전 가능"

4.

'구창모 먼저 출격한다!' 4타자 연속 홈런 충격, 상대 약점 노린 라인업 꺼냈다[창원 현장]

5.

'유영찬 설마 너마저' 5점차 리드서 S기회 날려. 1이닝 3안타 2볼넷 2실점. 막판 LG 우승 가도 최대 변수되나[수원 포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.