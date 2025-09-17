이강인 대충격! 챔피언스리그 '명단 제외'→가벼운 타박상이라면서…깜짝 선…

|
[스포츠조선 강우진 기자]이강인이 챔피언스리그 명단에서 제외됐다. 가벼운 부상으로 출전이 유력하다는 이야기가 나온 것과는 반대되는 예측이다. 이강인의 소속팀 파리 생제르망(PSG)은 오는 18일(한국시각) 오전 4시 아탈란타와 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 리그페이즈 1라운드 경기를 치른다.
경기를 앞두고 기자회견에서 엔리케 감독은 "팀은 준비가 됐다. 시즌 첫 주에는 볼 소유에서 다소 매끄럽지 못했지만, 이는 정상적인 과정이었고 우리 선수들은 빠르게 본래 감각을 되찾았다"라며 "훈련과 경기를 통해 이를 확인했고, 지금은 매우 높은 수준에서 훈련하고 있다"라고 말했다.
끝으로 그는 "이탈리아 팀과 경기하는 건 항상 어렵다. 우리는 상대 스타일에 적응할 필요가 있지만, 그게 우리가 잘하는 부분 중 하나"라며 "내일 경기는 그 적응력을 얼마나 잘 보여줄 수 있느냐가 관건"이라고 했다.
공격 옵션이 제한된 상황에서 크바라츠헬리아가 출전할 수 있다는 것이 희망적이다. 이강인 역시 단순 타박상으로 부상이 크지 않은 것으로 알려진 만큼 출전 가능성이 있다. 매체의 예상과는 달리 깜짝 선발 가능성도 열려 있다.
