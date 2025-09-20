"축구장이 복싱장으로 바뀌었다" 중국-베트남 클럽, 아챔서 40초 난투극…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]중국 클럽 베이징 궈안과 베트남 클럽 콩 안 하노이의 아시아클럽대항전 경기가 열린 중국 베이징의 노동자 경기장 분위기는 순식간에 난장판으로 변했다.
근처에 있던 베이징 선수들이 달려와 이를 제지하려다 몸싸움으로 번졌다. 양팀 선수들이 사건 발생 지점에 모여 서로의 가슴을 밀치고, 끌어내고, 주먹을 휘두르고, 심지어 헤드락을 걸었다. 싸우려는 자와 말리려는 자가 뒤섞여 경기장은 순식간에 난장판이 됐다.
|
하노이의 비타오가 전반 15분 아크 정면에서 오른발 중거리 슛으로 팀에 선제골을 선물했다.
전반을 0-1로 끌려간 홈팀 베이징이 후반 4분 지충국의 중거리 슛으로 경기를 원점으로 되돌렸다.
후반 20분, 베이징의 장유안은 상대 골키퍼의 어이없는 패스 실수를 놓치지 않고 역전골을 낚았다.
하지만 후반 28분 문전 혼전 상황에서 하노이의 호제리우 알베스가 침착한 오른발 슛으로 동점골을 만들었다.
양팀 골키퍼는 챔피언스리그 수준에 걸맞지 않는 최악의 실력을 보였다.
|
한편, 중국슈퍼리그 클럽은 아시아챔피언스리그 엘리트와 ACL2를 통틀어 1차전에서 전원 무승에 그쳤다.
청두 룽청과 상하이 선화는 각각 K리그 클럽 울산과 강원에 1대2로 나란히 패했다. 상하이 하이강은 비셀 고베와의 홈 경기에서 0대3으로 패했다.
한국은 3승1무를 기록했다. 서울은 일본 마치다 젤비아와의 ACLE 리그 스테이지 1차전에서 1대1로 비겼고, 포항은 ACL2에서 태국 빠툼 유나이티드를 1대0으로 꺾었다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com