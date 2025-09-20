'패패패패패패패패패' 23년간 안필드의 승점자판기였던 모예스…'그릴리시,…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]'지금이 데이비드 모예스 에버턴 감독(62)이 안필드에서 족쇄를 풀 순간이 될지도 모른다.'
에버턴 역시 1999년 이후 안필드에서 딱 한 차례 승리를 거둘 정도로 머지사이드에서 약한 면모를 보였다. 그마저도 코로나19 팬데믹 시절이던 2021년 무관중 경기에 챙긴 승리다.
에버턴은 올 시즌에도 4경기에서 2승1무1패 승점 7을 따내며 6위에 랭크했다. 맨시티에서 임대로 데려온 윙어 잭 그릴리시가 4경기에서 도움 4개를 폭발하는 압도적 활약으로 에버턴의 반등을 이끌고 있다. '가디언'은 '그릴리시는 애스턴 빌라전에서 5개의 찬스를 기록하는 창의적 플레이를 선보였다'라고 평했다.
이어 "이것이 우리가 리버풀에 근접했다는 뜻은 아니다. 리버풀은 지난 몇 년간 우리와 다른 레벨의 축구를 선보였다. 주중(아틀레티코 마드리드전)에도 그랬다. 각별히 주의해야 한다. 우리가 긍정적인 결과를 낼 수 있을지 지켜보자"라고 말했다.
디펜딩챔피언 리버풀은 EPL 20개팀 중 유일하게 4전 전승을 질주하며 단독 선두에 올랐다. 풀백 포지션에 약점을 드러낸다는 평가지만, 경기 막판 연속해서 극적인 골을 터뜨리는 '위닝 멘털리티'를 선보이고 있다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com