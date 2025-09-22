스포츠조선

[오피셜] 손흥민 초대박! 또 우승합시다...LA FC, MLS 플레이오프 진출 확정 '3위 시드 가능성→꿀대진 유력'

최종수정 2025-09-22 01:29

[오피셜] 손흥민 초대박! 또 우승합시다...LA FC, MLS 플레이오…
사진=토트넘

[오피셜] 손흥민 초대박! 또 우승합시다...LA FC, MLS 플레이오…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 김대식 기자] 손흥민과 LA FC가 첫 시즌부터 미국 최고팀에 도전한다.

미국메이저리그사커(MLS) 사무국은 21일(한국시각) 공식 채널을 통해 'LA FC가 MLS 플레이오프에 진출권을 확보했다'고 발표했다.

현재 MLS 서부 콘퍼런스 4위를 달리고 있는 LA FC다. 남은 일정 결과와 상관없이 LA FC는 리그 10위 바깥으로 떨어지지 않기 때문에 플레이오프 진출이 확정된 것이다. 플레이오프를 통해서 LA FC는 MLS 최강팀에 도전하게 된다.

MLS는 프리미어리그(EPL)와 시즌 운영 방식이 다르다. 각각 15개팀씩 서부, 동부 콘퍼런스로 나뉘어 운영되는 MLS는 정규 리그의 성적을 기반으로 플레이오프를 치른다. 정규 리그 성적을 기반으로 양대 콘퍼런스에서 승점이 제일 높은 1위도 성적을 인정받아 MLS 서포터즈 실드라는 트로피가 수여되지만 진정한 우승자는 플레이오프 우승팀이다. MLS를 창설한 필립 앤슈츠라는 기업가의 이름을 딴 필립 앤슈츠 트로피를 차지해야 진정한 우승을 차지했다고 인정받는다.
[오피셜] 손흥민 초대박! 또 우승합시다...LA FC, MLS 플레이오…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
MLS 플레이오프에 진출하기 위해서는 각 콘퍼런스에서 최소 9위 안에 포함되어야 한다. 8~9위는 플레이오프가 진행되기 전에 와일드카드 결정전을 치른다. 각 콘퍼런스 1위부터 7위에 8, 9위팀 대결 승자를 포함해 총 8팀이 플레이오프에 진출한다. 정규 리그는 동부팀과 서부팀이 일정에 따라서 대결을 펼치지만 플레이오프는 각 콘퍼런스팀끼리 토너먼트를 치르는 형식이다.

각 콘퍼런스 1위는 8위-9위팀 승자, 2위는 7위, 3위는 6위, 4위는 5위와 맞붙는다. 콘퍼런스 플레이오프 1차전은 3선 2선승제로 진행된다. 다음 라운드에서는 1위-8, 9위팀 승자와 4위-5위 승자, 2위-7위팀 승자와 3위-6위팀 승자가 격돌한다. 2라운드부터는 단판 승부다. 2라운드에서 승리한 팀끼리 콘퍼런스 파이널을 치른다. 각 콘퍼런스 파이널 우승자끼리 MLS 플레이오프 최종 우승자를 가리는 방식이다.
[오피셜] 손흥민 초대박! 또 우승합시다...LA FC, MLS 플레이오…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
손흥민의 LA FC는 현재 4위지만 3위 미네소타 유나이티드보다 3경기를 덜 한 채로 승점 7점이 부족하다. 잔여 일정에서 모두 승리하면 3위까지는 충분히 노려볼 수 있다. 3위 시드로 진출하면 현 6위인 포틀랜드 타임스나 7위인 오스틴 FC를 만날 가능성이 높다.

MLS 사무국이 원하는 플레이오프 결승전 대진은 손흥민이 있는 LA FC와 리오넬 메시가 있는 인터 마이애미의 맞대결일 것이다. 인터 마이애미는 동부 콘퍼런스 소속이라서 두 팀이 플레이오프에서 만나려면 플레이오프 결승전에서만 가능하다.

LA FC는 2022시즌에 창단 처음으로 필립 앤슈츠 트로피를 차지한 바 있다. 당시에 가레스 베일이 결승전에서 기적적인 극장골로 LA FC를 구해내 승부차기에서 극적인 우승을 거뒀다. 손흥민도 베일처럼 우승을 노릴 수 있다. 지금의 기세를 유지한다면 불가능한 일이 아니다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 우혜미, “난 혼자” 자택서 숨진 채 발견..오늘(21일) 6주기

2.

김종민 "사랑 중요하다던 아내♥, 행사 액수에 잘 다녀오라고" ('사당귀')

3.

“中 왜 전쟁 선호할까” ‘북극성’ 전지현 대사에, 현지 누리꾼 발끈

4.

손예진, ♥현빈과 또 로코?…"난 OK, 상대방은 모르죠"

5.

백지영, 돈 안 모으고 명품 산다는 스태프에 경악 "난 저런 거 없어"

스포츠 많이본뉴스
1.

'여제 안세영이 돌아왔다' 중국마스터스 압도적 승리로 정상 등극…대회 2연패, 3개 대회만에 7번째 금메달

2.

'동반 금메달' 안세영+서승재-김원호, 중국마스터스 평정…안세영, 서승재는 대회 2연패도 달성

3.

드디어! 다저스 구단 136년 역사상 첫 400만 관중 달성, "오타니의 힘" LAT

4.

"美친 근육질 몸,얼마나 노력했을까" 조규성,비보르전 리그 첫골-2연속 부활포!홍명보호 '원톱 경쟁'이 뜨거워진다

5.

'이럴수가' 삼성 초비상, 구자욱 병원 간다…"큰 타격이죠, 지금 순위 다툼 치열하게 하는 상황인데"

스포츠 많이본뉴스
1.

'여제 안세영이 돌아왔다' 중국마스터스 압도적 승리로 정상 등극…대회 2연패, 3개 대회만에 7번째 금메달

2.

'동반 금메달' 안세영+서승재-김원호, 중국마스터스 평정…안세영, 서승재는 대회 2연패도 달성

3.

드디어! 다저스 구단 136년 역사상 첫 400만 관중 달성, "오타니의 힘" LAT

4.

"美친 근육질 몸,얼마나 노력했을까" 조규성,비보르전 리그 첫골-2연속 부활포!홍명보호 '원톱 경쟁'이 뜨거워진다

5.

'이럴수가' 삼성 초비상, 구자욱 병원 간다…"큰 타격이죠, 지금 순위 다툼 치열하게 하는 상황인데"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.