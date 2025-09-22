'김민재 영입→방출' 잊혀진 1000억 월클, 맨유서 1년 만에 부활..…

|
[스포츠조선 김대식 기자]마타이스 데 리흐트가 이번 시즌에는 자신의 진가를 제대로 보여주고 있다.
공격적으로도 좋은 모습을 보여줬다. 전반 3분 공격적으로 올라가서 패트릭 도르구에게 결정적인 찬스를 만들어주는 크로스도 선보였다. 후반 30분에도 프리킥에 가담해 세컨드볼 상황에서 아마드 디알로를 향해 또 날카로운 크로스를 올려줬다. 데 리흐트의 활약 덕분에 카세미루가 퇴장 당하면서 어지러워진 경기에서 맨유가 승점 3점을 가져올 수 있었다.
통계 매체 DATAMB에 따르면 데 리흐트는 이번 시즌 EPL 어느 센터백보다 공중볼 경합에서 많이 승리했다. 이 지표 하나로 데 리흐트의 경기력을 모두 설명할 수는 없겠지만 그만큼 데 리흐트의 경기력이 올라왔다는 걸 보여줄 순 있다.
빈센트 콤파니 바이에른 감독은 발이 빠르지 않은 데 리흐트보다는 김민재와 우파메카노를 중용할 생각이었기 때문이다. 바이에른 수뇌부는 연봉이 비싼 데 리흐트를 벤치에 앉히는 것보다는 매각한 뒤에 다른 선수 영입에 재투자하는 방향성을 고려했다. 바이에른이 이토 히로키까지 영입하면서 데 리흐트의 매각은 시간문제였다.
이때 에릭 텐 하흐 감독의 맨유가 등장해 데 리흐트를 영입했다. 곧바로 주전으로 도약한 데 리흐트지만 경기력이 썩 좋지는 못했다. 맨유의 성적 역시 마찬가지였다. 그러나 이번 시즌에는 아약스 시절에 보여줬던 월드 클래스급 실력을 되찾아가는 중이다.
