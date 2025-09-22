스포츠조선

'넌 진짜 못쓰겠다' 맨유에서 새던 바가지, 바르샤에서도 마찬가지네. '악동' 래시포드 훈련 지각으로 선발 제외

기사입력 2025-09-22 23:37


[스포츠조선 이원만 기자] '안에서 새는 바가지, 밖에서도 샌다더니…'

맨체스터 유나이티드의 '성골 유스'였지만, 불성실한 훈련 태도와 잦은 유흥으로 인해 자신의 입지를 잃어버린 마커스 래시포드가 임대 이적한 바르셀로나에서도 '나쁜 버릇'을 버리지 못했다. 한지 플릭 감독의 전폭적인 지지 속에 기량이 다시 살아나는 듯 하자 어김없이 또 '사고'를 치고 말았다.

글로벌 스포츠매체 디애슬레틱은 22일(이하 한국시각) '래시포드가 헤타페전을 앞둔 당일 아침 훈련에 지각했다. 이로 인해 예정됐던 선발 명단에서 빠졌다'고 전했다. 지난 여름 이적시장에서 맨유를 떠나 바르셀로나로 임대이적한 래시포드는 이날 스페인 바르셀로나의 요한 크루이프 스타디움에서 열린 2025~2026 프리메라리가 5라운드 헤타페 전에 선발로 나올 예정이었다.


래시포드는 맨유에서 완전히 자리를 잃은 채 쫓겨나다시피 바르셀로나로 이적했다. 전임 에릭 텐 하흐 감독 시절에도 늦잠을 자다가 경기시간에 늦은 적이 있을 정도로 자기 관리가 안돼 팀내 입지을 잃었다. 텐 하흐의 뒤를 이어 맨유 지휘봉을 잡은 후벵 아모림 감독은 래시포드 같은 불성실한 태도를 지닌 선수들을 극도로 싫어한다. 래시포드에 대해서도 아예 대놓고 없는 선수 취급을 했다.

커리어가 끝장 날 위기의 래시포드에게 손을 내민 건 플릭 바르셀로나 감독이었다. 여름 이적시장에서 직접 래시포드의 영입을 요청할 정도였다. 래시포드도 자신에게 찾아온 마지막 기회를 살리기 위해 이적 초반에는 열심히 훈련에 임했고, 좋은 성적도 냈다. 지난 19일 열린 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 뉴캐슬 유나이티드전 때는 멀티골을 넣기도 했다.


그러나 좀 살아나는 모습을 보이며 칭찬을 받자 금세 풀어지고 말았다. 이날 헤타페전에도 지작했다. 플릭 감독은 이런 행동까지 봐주지 않았다. 일단 래시포드를 선발출전 명단에서 빼고 벤치에 대기시켰다.

래시포드 대신 페란 토레스가 선발로 나와 2골을 넣었다. 래시포드는 후반에 나와 1개의 도움을 기록하며 3대0 승리에 힘을 보탰다. 도움으로 자신의 실수를 어느 정도 만회했는데, 로테이션으로 나간 토레스가 멀티골을 넣는 바람에 입지가 위태로워졌다.

심지어 반성의 기미도 보이지 않았다. 래시포드는 "늦잠을 자는 바람에 조금 늦었다. 그럴 수도 있다"며 지각을 인정했다. 하지만 프로의 세계에서 훈련 지각이 '그럴수도 있는 일'은 아니다. 그저 플릭 감독이 너그럽게 봐준 것일 뿐이다. 이런 태도라면 머지않아 플릭 감독의 눈 밖에 날 가능성이 크다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

