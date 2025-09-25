'중국vs스페인' 역대 최악의 월드컵 경기 성사? 하지만 14억명이 신났…

|
[스포츠조선 이현석 기자]중국의 월드컵 본선행을 바라는 것일까. 월드컵 본선 진출국 숫자를 또 늘릴 계획이 논의됐다.
해당 소식과 함께 중국 언론이 이를 주목했다. 소후닷컴은 'FIFA는 2030년 월드컵 참가국을 64개국으로 확대하는 방안을 논의했다. 많은 팬들은 월드컵 규모 확대가 무의미하고, 너무 비대하며, 약체 팀이 너무 많다고 생각할지도 모른다. 하지만 32개국으로 개최된 월드컵에서 이탈리아는 두 번 연속 탈락했다. 2022년에는 중국, 러시아, 미국, 이탈리아 등 4대 강국이 모두 탈락했다. 중국은 2030년 월드컵 본선 진출을 노릴 수 있다'고 전했다.
중국 언론도 이에 대해 '중국이 월드컵에 성공적으로 진출할 수 있도록 하려면 FIFA가 아시아에 20장의 티켓을 제공해야 할 것 같다. 8장과 14장 정도로는 부족하다. 20장만 준다면 100% 진출이 보장된다'라고 조롱하기도 했다.
64개국으로 진출국이 늘어나면 중국이 출전할 수 있을까. 장담하기는 어렵다. FIFA 랭킹 94위인 중국은 현재 아시아에서 14위다. 64개국으로 늘어나면 아시아에 배정되는 티켓은 12.5장까지 늘어날 수 있을 것으로 예상된다. 중국으로서는 이마저도 순위 이상의 경기력을 선보여야 가능할 수 있다는 의미다.
그럼에도 중국 언론은 기대감을 키웠다. 소후닷컴은 '64개국으로 늘어난다면 중국 대표팀의 본선 진출 가능성은 90%가 넘을 수 있다'고 평가했다. 중국의 참가를 위한 월드컵 개편안일지는 알 수 없지만, 14억명의 중국 팬들의 기대감이 커질 것은 분명해 보인다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com