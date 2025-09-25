[카라바오컵현장리뷰]'팔리냐 환상 오버헤드킥골' 토트넘, 3부리그 돈캐스…

|
[토트넘홋스퍼스타디움(영국 런던)=이건 스포츠조선닷컴 기자]토트넘이 카라바오컵 4라운드에 진출했다.
그러자 토트넘도 반격했다. 전반 2분 사비 시몬스가 치고들어간 후 패스를 찔렀다. 오도베르가 찔러준 패스를 텔이 슈팅했지만 빗나갓다. 전반 4분에는 사비 시몬스가 문전 안에서 슈팅을 때렸다. 골문을 넘겼다.
돈캐스터는 전열을 다듬었다. 긴볼을 활용하며 토트넘을 흔들었다. 전반 10분 아자이가 크로스를 올렸다. 이를 올루사냐가 헤더로 연결했다. 골문을 비켜갔다.
전반 14분 토트넘의 선제골이 나왔다. 사비 시몬스가 코너킥을 올렸다. 골문 안으로 향했다. 이를 돈캐스터 수비수가 걷어냈다. 앞쪽에 있던 팔리냐가 오버헤드킥으로 마무리했다. 토트넘이 앞서나갔다.
17분 토트넘은 추가골을 넣었다. 왼쪽 라인에 배치된 오도베르가 개인기로 치고들어갔다. 수비진을 흔든 후 크로스했다. 돈캐스터 수비수 맥그라스 몸을 맞고 들어갔다. 자책골이었다.
|
전반 27분 토트넘은 다시 찬스를 만들었다. 그래이가 ㅜ비 뒷공간을 파고들었다. 이어 뒤쪽으로 컷백했다. 텔이 그대로 슈팅했다. 수비수가 걷어냈다. 이어진 코너킥에서 벤탕쿠르가 헤더를 시도했다. 골문을 비켜갔다.
전반 30분에는 2선에서 올린 프리킥을 단소가 헤더로 떨궜다. 이를 그래이가 그대로 슈팅했다. 골키퍼가 쳐냈다. 전반 38분 토트넘이 위기를 맞이했다. 돈캐스터가 역습으로 치고 올라갔다. 왼쪽을 무너뜨린 후 크로스했다. 문전 앞에서 헤더가 나왔지만 킨스키 골키퍼가 쳐냈다.
|
후반 15분 오도베르와 사비 시몬스가 빠지고 히샬리송과 베리발이 들어갔다. 후반 23분 토트넘은 찬스를 만들었다. 오른쪽 라인에거 포로와 존슨이 빛났다. 존슨이 치고들어간 후 컷백 패스했다. 텔이 슈팅을 시도했다. 제대로 슈팅하지 못했다. 토트넘은 찬스를 놓쳤다.
후반 28분 돈캐스터가 날카로운 슈팅을 시도했다. 아크 서클 오른쪽에서 프리킥 찬스를 얻었다. 미들턴이 슈팅을 시도했다. 골문을 비켜갔다.
후반 30분 토트넘은 스펜스를 빼고 우도기를 넣었다. 후반 35분 존슨이 오른쪽 라인을 따라 돌파해들어갔다. 중앙으로 크로스했다. 히샬리송이 몸을 날렸다. 수비수가 걷어냈다.
답답한 시간이 흘렀다. 토트넘은 후반 42분 2008년생인 루카 윌리엄스 바넷을 투입했다. 경기 마무리수순이었다. 후반 추가시간 베리발이 골을 넣었지만 그 이전에 존슨이 오프사이드로 판명됐다. 골은 인정되지 않았다. 결국 추가골이 나왔다. 역습 상황에서 베리발이 스루패스를 찔렀다. 이를 존슨이 수비 뒷공간을 무너뜨린 후 그대로 슈팅, 골을 만들어냈다.
경기 종료 휘슬이 울렸다. 토트넘은 답답한 경기를 펼쳤지만 전력의 우세함을 앞세워 리그컵 4라운드로 올라갔다.