"브레멘전에 나갈 수 있다" 김민재 대박 신호, 콤파니 감독 믿음 회복 신호. 직접 출전 언급

기사입력 2025-09-25 23:06


"브레멘전에 나갈 수 있다" 김민재 대박 신호, 콤파니 감독 믿음 회복 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 이원만 기자] 한 동안 멀어졌던 벵상 콤파니 바이에른 뮌헨 감독의 시선이 다시 '철기둥' 쪽으로 돌아섰다. 콤파니 감독이 최근 연이어 좋은 경기력을 펼친 김민재를 직접 언급하며 다음 경기에 내보낼 수 있다고 언급했다. 부상도 회복됐고, 감독의 신뢰도 되찾은 분위기다.

스카이스포츠 독일판은 25일(이하 한국시각) '콤파니 감독이 부상을 겪은 요나스 우르비히와 김민재의 상태에 대해 밝혔다. 우르비히는 10월 초에 스쿼드에 복귀할 가능성이 있는데 반해 김민재는 곧바로 다음 브레멘전에 출전할 수 있다고 밝혔다'고 보도했다.

콤파니 감독은 이날 팀훈련을 앞두고 김민재에 대해 "오늘 훈련을 잘 진행하면 김민재가 브레멘전에 나갈 수 있을 것"이라고 말했다. 이는 콤파니 감독이 이제 김민재를 팀의 주전급 선수로 받아들이고 있다는 신호다

김민재는 이번 시즌을 앞두고 '매각 1순위 자원'으로 분류됐다. 지난 시즌 팀내 출전시간 2위를 기록하는 등 헌신적인 플레이를 펼쳤지만, 시즌 막판 누적된 부상 여파로 폼이 확연히 떨어진 모습을 보여준 탓이다. 이로 인해 콤파니 감독 역시 김민재를 주전에서 제외하고 있었다.


"브레멘전에 나갈 수 있다" 김민재 대박 신호, 콤파니 감독 믿음 회복 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
하지만 김민재는 홀로 꿋꿋이 몸상태를 끌어올린 뒤 실력으로 다시 콤파니 감독의 시선을 사로 잡았다. 지난 18일 첼시와 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 첫 경기 때 교체투입된 김민재는 뛰어난 경기 장악능력을 보여줬다.

이어 20일 호펜하임과의 분데스리가 4라운드에 선발 센터백으로 출전해 '수비 차력쇼'를 펼쳤다. 69분간 패스 성공률 94%(59/63), 롱패스 성공률 75%(6/8), 차단 2회, 걷어내기 6회 등을 기록하며 철벽 수비와 특급 빌드업 능력을 펼쳤다. 지난 시즌 김민재를 괴롭혔던 발목 부상 여파에서 완전히 벗어난 듯한 모습이었다. 전반 종료 직전에는 비어있는 골대를 향해 날아오는 공을 몸으로 막아내며 슈퍼 세이브를 기록했다.


"브레멘전에 나갈 수 있다" 김민재 대박 신호, 콤파니 감독 믿음 회복 …
키커선정 분데스리가 이주의 팀
축구통계업체 풋몹은 김민재에게 평점 7.9를 줬다. 이는 해트트릭을 달성한 해리 케인 다음으로 양팀을 통틀어 두 번째로 높은 점수였다.

결국 이런 활약 덕분에 김민재는 독일 축구매체 키커가 선정하는 2025~2026 분데스리가 4라운드 '이 주의 팀'에 포함되는 기염을 토했다. 호펜하임전 해트트릭을 달성한 케인과 함께 선발됐다.


"브레멘전에 나갈 수 있다" 김민재 대박 신호, 콤파니 감독 믿음 회복 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

다만 경기 후반 생긴 종아리 근육통으로 교체되며 부상 우려를 남겼다. 하지만 '철기둥'은 건재했다. 금세 부상을 털고 팀 훈련에 복귀했다. 독일 매체 빌트는 '김민재가 단순 근육통을 느낀 것'이라며 '콤파니 감독이 안도의 한숨을 내쉴 수 있게 됐다'고 전했다.

뮌헨은 27일 새벽 홈구장인 알리안츠 아레나에서 브레멘과 2025~2026시즌 분데스리가 5라운드를 치른다. 김민재가 이 경기에서 다시 선발 센터백을 맡게될 지 주목된다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

옥자연, '4세 연상' 김대호와 ♥핑크빛 고백..."진짜 마음 있었네" ('라스')

2.

김희철, 공장서 120만원씩 받다가..데뷔 후 수입에 깜짝 "단번에 3천만원 찍혀"

3.

전유성, 병상서 장례 준비…"희극인장·수목장 원해"

4.

"한놈만 패"…이효리 요가 수업 진짜 후기, 초보도 얄짤없어[SCin스타]

5.

[공식] DJ DOC 이하늘 명예훼손·모욕…주비트레인-소속사 대표, 검찰 송치

스포츠 많이본뉴스
1.

한국 선택한 박준현은 7억인데... ML 진출 문서준 21억원에 토론토와 계약

2.

공식 발표! '韓16호' 프리미어리거 임박? 제2의 옌스?→지민규, 울버햄튼과 프로계약 체결…황희찬과 1군 무대 누빌까

3.

LG가 가장 꺼려했던 시나리오.. 대전서 한 판도 못 이겼는데 → 한화가 원하는대로 판 깔렸다

4.

'英 BBC도 경악' 또또또또 승리 실패! 손흥민 없는 포스테코글루, 역대 최악 감독 등극 임박..."팬들이 기다린 밤 좌절시켜"

5.

사실상 재계약 포기 행보, KIA 차기 1루수 이 선수 밀어주나…"올해 실수 용납 안 돼, 1루수 더 좋아"

스포츠 많이본뉴스
1.

한국 선택한 박준현은 7억인데... ML 진출 문서준 21억원에 토론토와 계약

2.

공식 발표! '韓16호' 프리미어리거 임박? 제2의 옌스?→지민규, 울버햄튼과 프로계약 체결…황희찬과 1군 무대 누빌까

3.

LG가 가장 꺼려했던 시나리오.. 대전서 한 판도 못 이겼는데 → 한화가 원하는대로 판 깔렸다

4.

'英 BBC도 경악' 또또또또 승리 실패! 손흥민 없는 포스테코글루, 역대 최악 감독 등극 임박..."팬들이 기다린 밤 좌절시켜"

5.

사실상 재계약 포기 행보, KIA 차기 1루수 이 선수 밀어주나…"올해 실수 용납 안 돼, 1루수 더 좋아"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.