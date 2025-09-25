"브레멘전에 나갈 수 있다" 김민재 대박 신호, 콤파니 감독 믿음 회복 …

|
[스포츠조선 이원만 기자] 한 동안 멀어졌던 벵상 콤파니 바이에른 뮌헨 감독의 시선이 다시 '철기둥' 쪽으로 돌아섰다. 콤파니 감독이 최근 연이어 좋은 경기력을 펼친 김민재를 직접 언급하며 다음 경기에 내보낼 수 있다고 언급했다. 부상도 회복됐고, 감독의 신뢰도 되찾은 분위기다.
김민재는 이번 시즌을 앞두고 '매각 1순위 자원'으로 분류됐다. 지난 시즌 팀내 출전시간 2위를 기록하는 등 헌신적인 플레이를 펼쳤지만, 시즌 막판 누적된 부상 여파로 폼이 확연히 떨어진 모습을 보여준 탓이다. 이로 인해 콤파니 감독 역시 김민재를 주전에서 제외하고 있었다.
결국 이런 활약 덕분에 김민재는 독일 축구매체 키커가 선정하는 2025~2026 분데스리가 4라운드 '이 주의 팀'에 포함되는 기염을 토했다. 호펜하임전 해트트릭을 달성한 케인과 함께 선발됐다.
다만 경기 후반 생긴 종아리 근육통으로 교체되며 부상 우려를 남겼다. 하지만 '철기둥'은 건재했다. 금세 부상을 털고 팀 훈련에 복귀했다. 독일 매체 빌트는 '김민재가 단순 근육통을 느낀 것'이라며 '콤파니 감독이 안도의 한숨을 내쉴 수 있게 됐다'고 전했다.
뮌헨은 27일 새벽 홈구장인 알리안츠 아레나에서 브레멘과 2025~2026시즌 분데스리가 5라운드를 치른다. 김민재가 이 경기에서 다시 선발 센터백을 맡게될 지 주목된다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com