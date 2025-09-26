亞 최다 11회 연속 월드컵 진출→韓 축구 'AFC 어워즈' 후보 달랑 1명…'PSG 신화' 이강인, 손흥민→김민재 이어 국제 선수상 수상 도전

기사입력 2025-09-26 08:30


이강인 SNS

[스포츠조선 김성원 기자]한국 축구의 현재이자 미래 이강인(24·파리생제르맹·PSG)이 손흥민(33·LA FC)과 김민재(29·바이에른 뮌헨)에 이어 아시아축구연맹(AFC) '올해의 국제 선수상' 수상에 도전한다.

AFC는 25일 'AFC 어워즈 리야드 2025' 부문별 후보를 공개했다. 한국 축구는 이강인이 유일하게 후보에 올랐다. '올해의 국제 선수상'은 손흥민이 2015년, 2017년, 2019년에 이어 지난해 4회 수상의 영예를 안았다. 김민재는 2019년과 2022년 이 상을 거머쥐었다.

'국제 선수상'은 아시아가 아닌 해외 리그에서 뛰는 아사아 선수들을 위한 상이다. 이강인은 동갑내기 일본 공격수인 구보 다케후사(레알 소시에다드)와 이란의 메흐디 타레미(인터밀란·올림피아코스)와 경쟁한다.

이강인은 2024~2025시즌 PSG 천하와 함께했다. PSG는 창단 후 처음으로 유럽챔피언스리그(UCL) 정상에 올랐다. 프랑스 리그1, 쿠프 드 프랑스(프랑스컵) 우승을 더해 최초로 '트레블(3관왕)'도 거머쥐었다. 트로페 데 샹피온(프랑스 슈퍼컵)도 제패, 4관왕을 달성했다. 소속팀의 성적만 놓고 보면 이강인과 경쟁이 안된다.


로이터연합뉴스

사우디아라비아에서 열리는 2025년 'AFC 어워즈'는 다음달 16일 열린다. 한국 축구는 이강인 외에는 후보를 배출하지 못했다. 아시아 최다인 11회 연속 월드컵 본선 진출에도 외면받았다.

지난해 처음으로 대한민국에 열린 시상식에선 사실상 전 부문에 후보를 배출했고, 손흥민과 박윤정 여자 20세 이하(U-20) 대표팀 감독(여자 지도자상)이 수상의 영예를 안았다.

올해의 남자 선수상 후보에는 지난해 수상자인 카타르으 아크람 아피프(알사드)가 2년 연속 수상에 도전하는 가운데 말레이시아의 아리프 아이만 하나피(조호르 다룰 탁짐), 사우디아라비아의 살렘 알도사리(알힐랄)가 도전장을 냈다. 올해의 여자 선수상 후보는 호주의 홀리 맥나마라(멜버른 시티), 중국의 왕솽(우한 징다), 일본의 다카하시 하나(우라와 레드 다이아몬즈 레이디스)가 올랐다.

올해의 남자 지도자상 후보엔 트레버 모건 호주 U-20 대표팀 감독과 리상호 북한 U-20 여자 대표팀 감독, 송성권 북한 U-17 여자대표팀 감독이 후보에 이름을 올렸다. 지난해 일본축구협회가 수상했던 올해의 축구협회 플래티넘 부문 후보는 일본축구협회와 이란축구협회, 사우디축구협회가 올랐다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

