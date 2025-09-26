"토트넘에 이럴 수가" 'HERE WE GO' 단독, 손흥민 대체자 낙점→맨시티 1150억 거절→장기 재계약…사비뉴의 계산된 '배신'

기사입력 2025-09-26 10:27


[스포츠조선 김성원 기자]토트넘이 손흥민(33·LA FC)의 대체자로 노린 사비뉴(21)가 맨시티와의 장기 재계약에 합의했다.

'HERE WE GO(히어 위 고)'의 대명사인 유럽이적시장 전문가 파브리지오 로마노는 26일(이하 한국시각) 자신의 SNS를 통해 독점으로 '사비가 맨시티와 새로운 계약을 예정이며 거의 완료됐다'며 '맨시티는 장기 프로젝트를 위한 마지막 단계의 협상을 벌이고 있고, 사비뉴는 제안을 받아들일 준비가 됐다. 이는 맨시티가 8월 이적료 7000만유로(약 1150억원)가 넘는 토트넘의 2차례 제안을 거절하기로 한 결정에 따른 것'이라고 밝혔다.

토트넘은 지난달 손흥민과의 10년 동행을 마감했다. 사비뉴가 대안이었다. 브라질 출신인 그는 네덜란드 PSV 에인트호벤, 스페인 지로나 임대를 거쳐 지난해 7월 맨시티에 둥지를 틀었다. 이적료는 옵션을 포함해 3080만파운드(약 580억원)였다.

사비뉴는 2024~2025시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 29경기에 출전해 1골 8도움을 기록했다. 선발은 21경기였다. 지로나 임대 시절인 2023~2024시즌 라리가에서 37경기에 출격, 9골 10도움을 올린 것과 비교하면 폼이 떨어졌다.


사비뉴와 맨시티의 계약기간은 2029년 6월까지다. 그는 새 시즌 '백업'이 될 가능성이 높았고, 토트넘으로 이적하면 새로운 전환점을 마련할 수 있었다.

맨시티에 대한 애정이 컸지만 이적에 전향적인 입장이었다. 하지만 맨시티는 몸값이 두 배 가까이 뛴 제안에도 사비뉴를 이적시키지 않기로 결정했다.

펩 과르디올라 맨시티 감독이 특히 부정적인 입장이었다. 그는 "토트넘이든 다른 팀이든 선수가 이적을 원한다면 팀에 제대로 연락하면 된다. 우리도 마찬가지"라며 "우리는 앞으로도 오랫동안 사비뉴와 함께할 수 있기를 바란다. 그는 21세고, 잠재력이 충분하다"고 밝혔다. 그리고 "사비뉴는 뛰어난 선수다. 그렇지 않았다면 3000분 이상 뛰지 못했을 거다"고 강조했다

사비뉴는 새 계약으로 기간이 연장된다. 그는 2025~2026시즌 부상으로 출발했다. 14일 맨유와의 EPL 4라운드에서 교체로 첫 선을 보였다.


EPL과 유럽챔피언스리그, 3경기 교체 출전에 이어 24일 허더즈필드(3부)와의 카라바오컵(리그컵) 3라운드에서 첫 선발 기회를 얻었다. 사비뉴는 허더즈필드전에서 마수걸이 골을 신고했다.

토트넘도 사비뉴 영입을 포기했다. 대안으로 사비 시몬스를 품에 안았다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

