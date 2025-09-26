토트넘의 뉴페이스 팔리냐 완전히 '팔리나?'…독일 언론 '완전 이적' 전망, 프랭크 감독도 극찬

기사입력 2025-09-26 10:36


토트넘의 뉴페이스 팔리냐 완전히 '팔리나?'…독일 언론 '완전 이적' 전…
Tottenham Hotspur's Portugese midfielder #06 Joao Palhinha battles for the ball with Brighton's Japanese midfielder #22 Kaoru Mitoma during the English Premier League football match between Brighton and Hove Albion and Tottenham Hotspur at the American Express Community Stadium in Brighton, southern England on September 20, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. / <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

토트넘의 뉴페이스 팔리냐 완전히 '팔리나?'…독일 언론 '완전 이적' 전…
Soccer Football - Premier League - Brighton & Hove Albion v Tottenham Hotspur - The American Express Community Stadium, Brighton, Britain - September 20, 2025 Tottenham Hotspur manager Thomas Frank applauds fans after the match Action Images via Reuters/Andrew Couldridge EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 최만식 기자] '극찬하니 영구 이적?'

손흥민을 잃은 토트넘이 전력 보강을 위한 행보를 멈추지 않을 전망이다.

토마스 프랭크 감독의 극찬이 나오자마자 영구 이적 가능성이 뒤따랐다. 토트넘에서 임대 선수로 뛰고 있는 수비형 미드필더 주앙 팔리냐(30)를 두고 하는 말이다.

독일 언론 '빌트'는 26일(한국시각) '원 소속팀 바이에른 뮌헨이 팔리냐를 영구적으로 정리하려고 하고 있으며 토트넘에 팔기를 희망하고 있다'고 보도했다. 사실 팔리냐는 뮌헨에서는 전력 구성상 미래가 없기 때문에 토트넘에 활약하고 있는 만큼 영구 이적이 해법이라는 것이다.

포르투갈 국가대표인 팔리냐는 지난 여름 뮌헨에서 토트넘으로 임대 이적했고 완적 이적할 수 있는 옵션이 걸려 있다. 현재 그는 토트넘에서 깊은 인상을 남기며 연착륙했고, 토트넘도 팀의 확실한 선수로 자리매김하기를 바라고 있다.


토트넘의 뉴페이스 팔리냐 완전히 '팔리나?'…독일 언론 '완전 이적' 전…
Soccer Football - Carabao Cup - Third Round - Tottenham Hotspur v Doncaster Rovers - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - September 24, 2025 Tottenham Hotspur's Joao Palhinha scores their first goal Action Images via Reuters/Andrew Couldridge EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS.. <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
'빌트'는 '토트넘이 팔리냐의 완적 이적을 위해 2700만파운드를 지불해야 한다. 상황을 지켜봐야 하지만 팔리냐가 수준 높은 선수라는 것은 의심의 여지가 없고 잉글랜드 프리미어리그에서 즉각적인 영향을 미쳤다'라고 덧붙였다. 토트넘이 팔리냐의 완전 이적을 위해 옵션을 발동할 가능성이 높다는 의미다.

현지 언론들도 팔리냐가 커리어의 정점에 있으며 높은 수준의 활약을 펼치고 있다고 평가하고 있다.

특히 최근 열린 카라바오컵 3라운드 동커스터 로버스전에서 환상적인 오버헤드킥 골로 3대0 승리를 이끌었다. 이에 대해 프랭크 감독은 "매우 훌륭한 선수"라고 극찬할 정도였다.


토트넘은 중원에서 팔리냐같은 전투적인 선수가 필요하다. 이적 옵션 가격은 팔리냐의 자질과 경험을 비춰볼 때 상당히 합리적이라고 한다.

여기에 팔리냐는 지난 시즌 뮌헨에서 출전 시간을 놓고 고군분투한 악몽을 갖고 있기 때문에 뮌헨으로의 복귀를 원하지 않는 것으로 알려졌다.

결국 이해관계가 맞물려 팔리냐의 완전 이적 가능성이 상당히 높다는 게 '빌트'의 전망이다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조혜련, 故전유성 마지막 회상 "십자가 꼭 쥐고 성경 읽어, 천국서 다시 만나요"[전문]

2.

이경실, 故전유성 임종 직전 "김신영이 물수건 갈아가며 간호, 제자로서 정성 다했다"

3.

문원, 눈물로 자책 "♥신지 약 먹은지 몰랐다, 대인기피증 생겨"[SC리뷰]

4.

슈, S.E.S 자료화면서 모자이크 굴욕…상습도박 후 후폭풍 여전

5.

유진, 2년째 쉬는 ♥기태영 부동산 비법 공개 "재테크 달인으로 등극" ('옥문아')

스포츠 많이본뉴스
1.

'격변의 1위 싸움' 한화 잡았다! 이제 LG전 남았다…"오해받을 소지 만들 생각 없다"

2.

[속보]'맞아요, 오늘도 없습니다' LAD 김혜성 실망스러운 주루사→10G 연속 선발제외 충격. PS 출전도 먹구름

3.

'흥민이 형, 대체 어떻게 한거야!' 날개 없이 추락하는 뮌헨맨→'완전 영입' 프랭크 의사 없었나

4.

16승·200K 최강 외인을 끌어내렸다…"오늘 주인공은 내가 아닌데"

5.

부드럽게 퍼올려 우중간 수영장에 풍덩! 오타니 54호포 개인최다 타이...지구 우승 확정 LAD 8-0 ARI

스포츠 많이본뉴스
1.

'격변의 1위 싸움' 한화 잡았다! 이제 LG전 남았다…"오해받을 소지 만들 생각 없다"

2.

[속보]'맞아요, 오늘도 없습니다' LAD 김혜성 실망스러운 주루사→10G 연속 선발제외 충격. PS 출전도 먹구름

3.

'흥민이 형, 대체 어떻게 한거야!' 날개 없이 추락하는 뮌헨맨→'완전 영입' 프랭크 의사 없었나

4.

16승·200K 최강 외인을 끌어내렸다…"오늘 주인공은 내가 아닌데"

5.

부드럽게 퍼올려 우중간 수영장에 풍덩! 오타니 54호포 개인최다 타이...지구 우승 확정 LAD 8-0 ARI

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.