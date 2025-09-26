'발달장애인과 비장애인이 하나로' 2025 K리그 'PlayONE Cup…

|
재단법인 케이리그어시스트(이사장 곽영진, 이하 '케이리그어시스트')가 주관하고, 하나금융그룹, 사회복지공동모금회, 제천시, 링티, 동원샘물이 후원하는 '2025 K리그 PlayONE Cup'이 26일부터 28일까지 2박 3일간 제천축구센터에서 열린다.
대회는 A~C그룹 풀리그 방식으로 진행된다. 그룹 편성은 지난해 유니파이드컵, 인터네셔널컵 성적을 토대로 이뤄졌으며, A그룹은 경남, 부산, 제주, 포항, B그룹은 대구, 성남, 부천, 인천, C그룹은 대전, 안산, 연맹, 전남으로 구성됐다.
|
한편, 하나금융그룹은 이번 대회 외에도 지난 6월 미국 뉴욕에서 '모두가 하나되는 K리그 한·미 스포츠 교류 프로그램'을 진행했다.
당시 팀 K리그 PlayONE 선수단은 하나금융그룹의 지원으로 뉴욕 레드불스와 친선전을 치르고 클럽월드컵 경기를 관람하는 등 국제 교류 활동을 펼쳤다. 연맹은 앞으로도 하나금융그룹과 협력해 발달장애인과 비장애인 선수들이 교류할 수 있는 다양한 대회와 행사 등을 이어갈 계획이다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com