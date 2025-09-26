'발달장애인과 비장애인이 하나로' 2025 K리그 'PlayONE Cup' 개최

기사입력 2025-09-26 22:36


'발달장애인과 비장애인이 하나로' 2025 K리그 'PlayONE Cup…
사진제공=한국프로축구연맹

재단법인 케이리그어시스트(이사장 곽영진, 이하 '케이리그어시스트')가 주관하고, 하나금융그룹, 사회복지공동모금회, 제천시, 링티, 동원샘물이 후원하는 '2025 K리그 PlayONE Cup'이 26일부터 28일까지 2박 3일간 제천축구센터에서 열린다.

'K리그 PlayONE Cup'은 발달장애인과 비장애인이 한 팀을 이루어 경기에 나서는 통합 축구 대회다. 스포츠를 통해 서로를 이해하고, 발달장애인에 대한 사회적 포용과 평등의 가치를 실현하는 것이 목적이다. 이 대회는 2021년부터 '통합축구 유니파이드컵'으로 운영해왔으나, 올해부터 'PlayONE Cup'이라는 새로운 이름으로 재탄생하며 '하나되는 대회'의 의미를 담았다.

이번 대회에는 K리그 구단 산하 11개 팀(경남, 대구, 대전, 부산, 부천, 성남, 안산, 인천, 전남, 제주, 포항)과 연맹팀을 포함해 총 12개 팀, 약 300명이 참가한다. 모든 참가 팀은 26일 숙소에 입소해 선수 등록을 마친 뒤, 27일과 28일 이틀간 경기를 치른다.

대회는 A~C그룹 풀리그 방식으로 진행된다. 그룹 편성은 지난해 유니파이드컵, 인터네셔널컵 성적을 토대로 이뤄졌으며, A그룹은 경남, 부산, 제주, 포항, B그룹은 대구, 성남, 부천, 인천, C그룹은 대전, 안산, 연맹, 전남으로 구성됐다.


'발달장애인과 비장애인이 하나로' 2025 K리그 'PlayONE Cup…
사진제공=한국프로축구연맹
모든 경기는 11인제 축구를 기반으로 각 팀당 발달장애인 선수 6명, 파트너 선수 5명이 함께 출전하며, 전후반 각 20분씩 진행된다. 대회는 조별리그로만 운영돼 승패 부담없이 즐길수 있으며, 모든 경기가 끝난 뒤에는 폐회식과 시상식을 끝으로 막을 내린다.

또한, 대회 현장에는 슈팅 챌린지 존, 스포츠 테이핑 및 마사지 부스 등을 운영해 참가자들이 경기 외에도 즐길 거리와 회복 프로그램 등을 경험할 수 있다.

한편, 하나금융그룹은 이번 대회 외에도 지난 6월 미국 뉴욕에서 '모두가 하나되는 K리그 한·미 스포츠 교류 프로그램'을 진행했다.

당시 팀 K리그 PlayONE 선수단은 하나금융그룹의 지원으로 뉴욕 레드불스와 친선전을 치르고 클럽월드컵 경기를 관람하는 등 국제 교류 활동을 펼쳤다. 연맹은 앞으로도 하나금융그룹과 협력해 발달장애인과 비장애인 선수들이 교류할 수 있는 다양한 대회와 행사 등을 이어갈 계획이다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 조부모 소파 팔라는 기안84에 분노 "이걸 당X을 왜 해!"(나혼산)

2.

송혜교, 지인에 배신감 느꼈다 "내 사진으로 전시를 연다고…당한 거 같아"

3.

강지영, '라스' 애교 논란 후 트라우마 고백 "韓 예능 공포 생겨"

4.

송가인 母, 45kg 딸 다이어트에 분노 "살 너무 빼버려서 화가 나"(편스토랑)

5.

박수홍 11개월 딸, 작은 얼굴+상위 10% 큰 키 "모델 해도 되겠다" ('행복해다홍')

스포츠 많이본뉴스
1.

창단 앞둔 용인FC, 지역 대표기업 지엔티이엔지와 '1호 스폰서십' 체결

2.

노시환 그냥 태그했다면…1위 확정? 어림없다! 한화, '오스틴 최초 기록' LG 잡고 2.5G 차 추격 [대전 리뷰]

3.

[코리아오픈] '큰일 날 뻔했네'세계1위 서승재-김원호, 203위에 1세트 고전 끝에 4강 진출

4.

신인이라도 룰을 모르다니... 김영우가 3루수에게 공을 던진 스노우볼이 4실점 패배[대전 현장]

5.

"타자들 잘 도와주길" 당부했는데…'통한의 홈런 한 방' RYU크라이라니 '10승 불발'

스포츠 많이본뉴스
1.

창단 앞둔 용인FC, 지역 대표기업 지엔티이엔지와 '1호 스폰서십' 체결

2.

노시환 그냥 태그했다면…1위 확정? 어림없다! 한화, '오스틴 최초 기록' LG 잡고 2.5G 차 추격 [대전 리뷰]

3.

[코리아오픈] '큰일 날 뻔했네'세계1위 서승재-김원호, 203위에 1세트 고전 끝에 4강 진출

4.

신인이라도 룰을 모르다니... 김영우가 3루수에게 공을 던진 스노우볼이 4실점 패배[대전 현장]

5.

"타자들 잘 도와주길" 당부했는데…'통한의 홈런 한 방' RYU크라이라니 '10승 불발'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.