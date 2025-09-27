[K리그1 현장라인업] 서울vs전북 빅매치 선발 명단 공개...‘린가드 선발-이승우 벤치’

[상암=스포츠조선 김대식 기자]FC서울은 린가드를 선발로, 전북 현대는 콤파뇨를 내세웠다.

서울과 전북은 27일 오후 7시 서울월드컵경기장에서 '하나원큐 K리그1 2025시즌' 31라운드를 치른다. 파이널 라운드 그룹A에 가고 싶은 5위 서울과 조기 우승을 확정하고 싶은 전북의 대결이다.

서울은 4-4-2 포메이션을 준비했다. 조영욱과 린가드가 최전방을 책임진다. 정승원, 이승모, 류재문, 안데르손이 중원에서 호흡한다. 박수일, 박성훈, 이한도, 김진수가 4백을 맡는다. 골문은 최철원이 지킨다. 핵심 수비수 야잔이 전력에서 이탈했다. 벤치에는 루카스, 문선민, 정태욱, 최준 등이 대기한다.

전북은 4-3-3 포메이션을 꺼냈다. 콤파뇨를 중심으로 송민규, 전진우가 공격진을 꾸렸다. 김진규, 강상윤, 박진섭이 삼각편대를 이뤘다. 최철순, 김영빈, 홍정호, 김태환이 수비를 맡는다. 골문은 변함없이 송범근이다. 티아고, 이영재, 권창훈, 이승우 등이 출격을 대기한다.
