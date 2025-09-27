[현장인터뷰] '완벽 1위' 포옛은 아직 삼폐인 터트릴 생각 없다..."…

|
[상암=스포츠조선 김대식 기자]거스 포옛 전북 현대 감독은 아직 우승을 생각하지 않는다.
전북은 27일 오후 7시 서울월드컵경기장에서 FC서울과 '하나원큐 K리그1 2025시즌' 31라운드를 치른다. 조기 우승을 향해 달려가고 있는 전북은 서울 원정에서 승점 3점을 노린다.
경기를 앞두고 포옛 감독은 김태현의 부상 상황을 두고는 "다음 주에 돌아올 수도 있지만 가장 안전한 건 저희 휴식기 이후에 돌아오는 것이라고 생각하고 있다"고 설명했다.
중원 에이스 강상윤이 부상에서 돌아와 바로 선발로 나선다. "일단 강상현 복귀하는데 좀 결정이 어렵긴 했다. 벤치에 먼저 둘까도 생각을 했었는데 만약에 부상에서 막 복귀한 선수를 벤치에 두는 경우, 이 선수를 교체 투입시켰는데 다시 문제가 생길 경우에는 중복된 포지션에서 두 번의 교체가 일어나야 된다. 일단은 먼저 선발로 투입을 했다.그래도 한 60분 정도 소화할 수 있을 거라고 생각하고 있다"고 기용 계획을 밝혔다.
전북이 공략해야 할 서울의 약점은 센터백이다. 김주성이 빠지고 크게 흔들린 서울의 수비진인데 야잔마자 부상으로 결장한다. 하지만 포옛 감독은 "서울로서는 이제 3~4번째 센터백이 이제 뛰는 상황이 됐긴 했지만 이것도 축구의 일부라고 생각을 하고 있다. 센터백이 후순위 옵션에 있는 선수들이 투입됐다고 해서 이 선수들이 절대 못할 거라고 생각하지 않는다. 오히려 가장 최고의 선수들이 될 수 있다. 선수들한테 전한 메시지는 일단 우리 경기부터 집중을 해야 된다. 오늘 경기에만 집중을 해야 된다. 이제 미래에 대해서 생각하지 말고 딱 우리가 해야 되는 것만 집중해야 된다고 말했다"며 경계를 풀지 않았다.
김천상무전 홈에서 패배하면서 흔들린다는 평가가 있었지만 포옛 감독은 변화가 아닌 유지를 선택했다. "선수들에게 똑같이 하자고 얘기를 했다. 스스로부터가 일단 베스트 멤버에서 변화를 주지 않았다. 선수들한테 똑같이 하자고 하면서 멤버를 변화시키는 건 좀 제 말에 모순이 있다고 생각했기 때문에 선수들한테 얘기한 것처럼 저도 똑같은 멤버로 오늘 나서기로 했다. 김천전 졌다고 해가지고 저희가 뭐 크게 달라질 거 없다고 생각했기 때문에 큰 변화 없이 똑같은 멤버가 나왔다"며 선발 명단에 변화를 주지 않은 이유를 설명했다. 더불어 포옛 감독은 현재 주전 선수들에 대한 믿음이 강하다고 말했다.
다만 포옛 감독은 선수들의 집중력이 떨어진 점을 우려했다. "한 열흘 정도 선수들 좀 동기부여시키기 굉장히 좀 어려웠던 것 같다. 왜냐하면 선수단 전체적으로 좀 내년에 대해서 어떻게 해야 될지 그런 것에 대한 생각들이 좀 많았던 것 같다. 선수들한테 이제 미래에 대한 생각을 잠깐 접어두자고 했다. 아직 우승이 확정된 것도 아니고 8경기가 남았기 때문에 일단 이 경기들에 집중하자고 얘기를 했다"고 말했다.
포옛 감독은 "이번 시즌 끝나면 계약 만료자가 5명이다. 어떤 선수는 시즌 끝나고 다시 말해보자고 하는 걸 싫어할 수도 있고, 좋아할 수도 있겠지만 중요한 건 오늘이다. 모두가 전북은 이미 우승했다고 생각할지 모르겠지만 끝날 때까지 끝난 건 아니다. 우승하고 나서 이야기해도 늦지 않다"고 덧붙였다.