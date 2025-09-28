'美 언론 경악' 이 정도면 '호날두급' 아닌가? "메시 이후 최초" 손…

|
[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 영향력이 상당하다. 구단 내 주요 결정에도 적지 않은 영향을 미치는 것으로 보인다.
기세를 이어간 9월 손흥민은 제대로 터지기 시작했다. 새너제이전 1골과 함께 시동을 걸었고, 솔트레이크전에서 MLS 통산 첫 해트트릭으로 웃었다. 당시 손흥민은 첫 골에서는 역습, 두 번째 골에서는 중거리 슛, 세 번째 골에서는 특유의 문전 집중력을 보여주며 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 득점왕 출신의 기량을 맘껏 뽐냈다. 이어진 솔트레이크와의 두 번째 경기에서도 1골1도움1기점으로 맹활약했다. 손흥민은 지난 23일 MLS 사무국이 발표한 MLS 매치데이35 주간 베스트11에 선정되며 벌써 올 시즌 세 번째 주간 베스트11 선정에 성공했다.
이어 'LA FC 관계자들은 손흥민에게 직접 연락해 영입에 대한 의견을 구했다고 알려졌다. 유럽과 대표팀 동료든, 구단의 미래를 위해 도움이 도리 선수의 추천을 하는 등 이 문제에 대해 손흥민은 환실한 발언권을 얻었다. 아직 진지한 논의는 진행되지 않았다. 다만 이는 구단이 손흥민에게 스카우트 조언을 구한다는 것 자체가 신뢰의 수준을 보여준다'고 덧붙였다.
'손흥민' 세 글자가 미국 축구를 휩쓸고 있다. LA FC와 손흥민의 전진에 더 많은 팬들이 주목할 전망인 가운데, LA FC의 성과가 큰 성공을 거둔다면 손흥민을 향한 환호도 더욱 늘어날 것으로 보인다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com