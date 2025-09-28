'정몽규 회장 징계 요구' 집행정지, 대법서 최종 '확정'

|
[스포츠조선 박찬준 기자]대한축구협회가 정몽규 회장에 대한 문화체육관광부의 중징계 요구 처분을 정지해달라며 낸 집행정지에 대한 인용 결정이 대법원에서 최종 확정됐다.
축구협회는 곧바로 문체부 감사 결과에 대해 이의 신청을 했으나, 문체부가 이를 받아들이지 않고 재심의 기각 결정을 내렸다. 이에 불복한 축구협회는 지난 1월 문체부 처분에 대한 취소를 구하는 소송을 내고 집행정지도 신청했다.
지난 2월 서울행정법원은 축구협회의 집행정지 신청을 받아들였다. "신청인에게 생길 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위한 긴급한 필요가 있다고 인정된다"며 "집행정지로 인해 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 있는 때에 해당한다고 보기 어렵다"고 설명했다. 항고심을 심리한 서울고법 역시 지난 5월 이같은 판단을 유지했다.
정 회장은 지난 2월 26일 진행된 회장 선거에서 총 유효투표(182표)의 85%가 넘는 156표를 얻고 당선돼 4연임에 성공했다.
