[제주 현장라인업]갑자기 지휘봉 넘겨받은 김정수 제주 대행, 일단 수원F…

[제주=스포츠조선 윤진만 기자]김학범 감독이 물러나고 김정수 수석코치 대행 체제로 바뀐 제주 SK가 학범슨호 때와 별반 다르지 않은 라인업을 빼들었다.
유리 조나탄이 원톱으로 공격 선봉으로 맡고, 남태희 오재혁이 공격 2선에서 뒤를 바친다. 이창민 이탈로가 그대로 중원을 지키고, 임창우 송주훈 임채민 정운 김륜성이 파이브백으로 늘어선다. 김동준이 골문을 지킨다. 신상은 티아고, 페드링요, 김정민 권순호 안태현 장민규 김재우 안찬기가 교체 지시를 기다린다.
수원FC는 1대0 승리한 직전 라운드 강원전과 비교해 두 자리를 바꿨다. 중앙 미드필더 포지션에 노경호 대신 이재원이 투입됐고, 김태한 대신 최규백이 센터백 포지션에 선발로 나섰다. 싸박이 원톱으로 나서고 루안, 김경민 한찬희 이재원 안드리고가 미드필드진을 구성한다. 이용 이현용 최규백 이시영이 포백을 꾸리고, 황재윤이 골키퍼 장갑을 낀다. 최치웅 김도윤 조준현 노경호 안현범 장영우 서재민 김태한 백승민이 벤치 대기한다.
